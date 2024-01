Các nhân chứng thuật lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ va chạm máy bay ở Nhật Bản

Ngọn lửa bao trùm chiếc máy bay chở khách của Japan Airlines sau va chạm ở sân bay Haneda, Tokyo, ngày 2-1 - Ảnh: AFP

Vụ va chạm hy hữu giữa máy bay chở khách của Hãng hàng không Japan Airlines và máy bay tuần duyên ngày 2-1 tại sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản, "như địa ngục" qua lời kể các nhân chứng.

Anton Deibe, 17 tuổi, người Thụy Điển, nói với tờ Aftonbladet của Thụy Điển rằng mọi thứ trở nên hỗn loạn sau khi chuyến bay JAL-516 hạ cánh trên đường băng và va chạm với máy bay tuần duyên.

Giây phút hành khách hoảng loạn, nháo nhào thoát khỏi máy bay bốc cháy ở Nhật Bản

Cậu thiếu niên Deibe và bố mẹ, chị gái nằm trong số 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi máy bay.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay chở khách hạ cánh xuống sân bay Haneda ở Tokyo sau hành trình từ Sapporo. Ngay sau khi va chạm với một chiếc máy bay tuần duyên, chiếc Airbus A350 trượt xuống đường băng và bốc cháy dữ dội.

...

"Toàn bộ cabin tràn ngập khói trong vòng vài phút. Chúng tôi nằm xuống sàn. Sau đó cửa thoát hiểm mở ra và chúng tôi lao ra ngoài. Khói trong cabin nồng nặc. Nó như địa ngục", Deibe kể lại.

Đài truyền hình địa phương NHK dẫn lời cảnh sát Nhật Bản cho biết 5 người trên máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển đã thiệt mạng, cơ trưởng dù may mắn thoát ra ngoài nhưng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chiếc máy bay đang trên đường làm nhiệm vụ cứu trợ động đất.

Một hành khách khác cũng xác nhận va chạm xảy ra ngay khi máy bay hạ cánh. "Tôi nghe một cái rầm như thể chúng tôi đã va phải thứ gì đó và nảy lên ngay khi hạ cánh. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy những tia lửa bên ngoài trong khi cabin đầy xăng và khói", một hành khách kể lại với Hãng tin Kyodo.

Đoạn phim quay vụ việc cho thấy máy bay chở khách bốc cháy ngay khi hạ cánh với ngọn lửa bắt nguồn từ gần cánh và sau đó nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ máy bay. Các hành khách bên trong thoát ra ngoài bằng cầu trượt thoát hiểm.

Hiểu lầm trong liên lạc? Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, ông Hiroyuki Kobayashi, cựu cơ trưởng Japan Airlines, nói với Đài NHK rằng hai chiếc máy bay có thể đã va chạm do hiểu lầm trong liên lạc với trung tâm điều khiển không lưu. Ông Kobayashi cũng cho biết ngọn lửa lớn có thể bùng phát do tia lửa bắn vào bình xăng. "Xét về tốc độ của đám cháy, có thể va chạm đã làm cháy bình nhiên liệu bên trong cánh", ông nhận định.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ