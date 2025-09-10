Hai cây trầm hương cổ thụ ở Hà Tĩnh được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Ngày 10/9, tại đền Khoai Vạc, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, đã diễn ra lễ công bố quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam cho hai cây trầm hương cổ thụ.

Một trong hai cây trầm hương ở đền Khoai Vạc. Ảnh: Bá Thăng



Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn di sản thiên nhiên và khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh của hai cây trầm hương đối với cộng đồng.

Hai cây trầm hương, hay còn gọi là dó trầm, có tuổi đời hơn 200 năm, nằm trong khuôn viên đền Khoai Vạc. Cây số 1 có chu vi thân 2,7m, cao 8m. Cây số 2 có chu vi 3,7m và cao 11m. Cả hai cây đều phát triển tốt, tỏa bóng mát quanh năm và được người dân địa phương coi là "báu vật", linh mộc của đền thờ.

Đền Khoai Vạc, nơi hai cây trầm hương tọa lạc, được xây dựng từ thời khởi nghĩa Cần Vương (1885-1896) và là nơi tưởng nhớ các anh hùng dân tộc.

Đón nhận quyết định công nhận hai cây trầm ở đền Khoai Vạc là Cây di sản Việt Nam. Ảnh: Bá Thăng



Việc công nhận hai cây trầm hương này không chỉ lưu giữ những câu chuyện gắn liền với đời sống tâm linh, lịch sử của người dân mà còn nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.

