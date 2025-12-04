Hà Tĩnh: Xây trường rồi bỏ hoang, gây lãng phí

Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê (cũ) được đầu tư gần 40 tỷ đồng.

2 trường học xây xong rồi “khai tử”

Năm 2010, dự án Trường THPT Mai Kính được triển khai tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (nay là xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) với tổng vốn đầu tư hơn 31 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm thi công, dãy nhà học 4 tầng đã hoàn thành phần thô với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng.

Đến năm 2012, khi công trình còn dang dở, dự án bất ngờ bị dừng lại và buộc phải giải thể do không đáp ứng đủ số lượng học sinh theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. Từ đó đến nay, ngôi trường nằm trơ trọi giữa cánh đồng, bị bỏ hoang, xuống cấp theo thời gian.

Ông Nguyễn Phùng Lưu - Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên cho biết: dự án do UBND huyện Thạch Hà trước đây làm chủ đầu tư và hiện không có đơn vị nào tiếp nhận để sử dụng.

Cũng tình trạng gây lãng phí nguồn ngân sách, năm 2011 nhằm phục vụ công tác tái định cư cho người dân vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang, dự án Trường THCS Hương Quang được xây dựng tại xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang (nay là xã Vũ Quang). Dự án có tổng mức đầu tư 16,2 tỷ đồng với cơ sở vật chất đồng bộ gồm dãy nhà học 2 tầng, khu hiệu bộ, nhà công vụ, khuôn viên, hàng rào và đường nội bộ.

...

Đến năm 2013, công trình hoàn thành và được bàn giao. Tuy nhiên, do số lượng hộ dân tái định cư không như kế hoạch, số học sinh giảm mạnh, quy mô trường lớp không đạt yêu cầu nên trường không thể đưa vào hoạt động. Suốt hơn 10 năm qua, cơ sở vật chất nơi đây bị bỏ không, ngày càng xuống cấp, hư hỏng.

Chi 40 tỷ đồng xây Trung tâm dạy nghề rồi… đóng cửa

Năm 2011, theo Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đầu tư 39,2 tỷ đồng xây dựng Trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê tại xã Hương Bình, với diện tích 35.700 m². Công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu học văn hóa kết hợp đào tạo nghề cho khoảng 600 học viên.

Sau 3 năm thi công, đến năm 2014 thì hoàn thành và đưa vào sử dụng. Năm học đầu tiên (2014 - 2015), Trung tâm chỉ tuyển được 140 học sinh; đến năm học 2017 - 2018, con số này giảm xuống còn 49 học sinh. Sau nhiều năm hoạt động kém hiệu quả, từ năm 2021 Trung tâm buộc phải đóng cửa.

Từ năm 2021 đến nay, công trình bỏ hoang, nhếch nhác và bị người dân tận dụng làm nơi chăn thả gia súc, gia cầm.

Theo người dân địa phương, những dự án đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng xây xong rồi bỏ hoang là bài học về công tác lập quy hoạch, khảo sát nhu cầu và thẩm định đầu tư. Sau hàng chục năm các công trình vẫn không sử dụng, người dân cho rằng các cấp, các ngành của tỉnh Hà Tĩnh cần sớm có phương án xử lý các công trình nêu trên.

Tác giả: Zen Linh

Nguồn tin: Báo PLVN