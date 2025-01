Hà Tĩnh vận hành đơn vị hành chính mới sau sáp nhập: Phấn khởi, tin tưởng

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025, Hà Tĩnh tiến hành sắp xếp ở 4 đơn vị hành chính cấp huyện và 23 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, Hà Tĩnh giảm 1 huyện và 7 xã/phường.

Từ ngày 1/1/2025, các đơn vị hành chính mới trên địa bàn Hà Tĩnh đã chính thức đi vào hoạt động. Các phần việc ra mắt đơn vị hành chính mới đã hoàn tất, các đơn vị cấp huyện, cấp xã liên quan đã vận hành bộ máy mới trong tâm thế tin tưởng, phấn khởi.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định của BCH Đảng bộ tỉnh về thành lập Đảng bộ huyện Thạch Hà cho các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Thạch Hà

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 01/01/2025, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Trung Lộc vào thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc). Sau khi nhập, thị trấn Đồng Lộc có diện tích tự nhiên là 24,61 km2 với quy mô dân số 12.017 người. Việc sáp nhập đã nhận được sự đồng tình, phấn khởi từ đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn.

Chị Lê Thị Thùy Dung - Công chức UBND thị trấn Đồng Lộc cho biết, khi về đơn vị mới công chức UBND thị trấn rất phấn khởi, vui mừng vì được làm việc một môi trường mới. Chị Dung cũng mong môi trường mới mọi người hòa nhập, đoàn kết gắn bó để hoàn thành tốt công việc của mình.

"Chúng tôi rất phấn khởi, kinh tế mọi việc sẽ nâng lên, con người cũng đông vui và phấn khởi hơn"- bà Nguyễn Thị Lượng, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc nói.

Lãnh đạo huyện Can Lộc trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được chỉ định vào Ban Thường vụ

Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, từ ngày 1/1/2025, 11 xã của huyện Thạch Hà và xã Hộ Độ của huyện Lộc Hà nhập về thành phố Hà Tĩnh; 11 xã, thị trấn của huyện Lộc Hà nhập về huyện Thạch Hà, xóa tên huyện Lộc Hà. Sau sắp xếp, huyện Thạch Hà có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 2 thị trấn, có diện tích tự nhiên hơn 325km2, quy mô dân số là 190.335 người.

...

Sau khi sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính, Công an huyện Thạch Hà hoạt động với quy mô mới, nhập với Công an huyện Lộc Hà. Quá trình kiện toàn tổ chức và sắp xếp nhân sự được tiến hành bài bản, khoa học, theo hướng dẫn, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đặc biệt đã tạo được sự thống nhất đồng thuận và ủng hộ từ toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh “việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước”

Trung tá Nguyễn Đức Hoàng, Phó Đội trưởng đội An ninh, công an huyện Thạch Hà cho biết, mặc dù lúc đầu có những khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng với trách nhiệm của người cán bộ công an, anh sẽ nhanh chóng hòa nhập với đơn vị, đồng chí, đồng đội, khắc phục khó khăn tiếp cận địa bàn và sớm tiếp cận công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết 1283 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1/1/2025, tỉnh Hà Tĩnh có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 170 xã, 25 phường và 14 thị trấn).

Ông Bùi Quang Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết, sau sáp nhập, Hà Tĩnh giảm 1 huyện và 7 đơn vị hành chính cấp xã. Theo số liệu thống kê Hà Tĩnh sẽ dôi dư khoảng 261 cán bộ, công chức, viên chức ở cấp huyện và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

"Trước hết, chúng ta sẽ tiến hành điều động cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện lên công tác tại các sở, ban, ngành, nếu các sở, ban, ngành đó còn thiếu và phù hợp với yếu tố về vị trí việc làm là năng lực, trình độ, kinh nghiệm của cán bộ dôi dư. Thứ hai, chúng ta sẽ điều động từ huyện thừa sang huyện thiếu, từ xã thừa sang xã thiếu. Đối với những huyện, xã thực hiện sắp xếp, giai đoạn trước mắt và lâu dài về sau, chúng ta tạm dừng công việc tiếp nhận mới, bổ nhiệm mới để dành xử lý cán bộ, công chức, viên chức dôi dư" - ông Bùi Quang Dương cho biết.

Từ ngày 01/01/2025, 11 xã của huyện Thạch Hà và xã Hộ Độ của huyện Lộc Hà nhập về thành phố Hà Tĩnh

Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, cùng sự đồng thuận của người dân. Các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập được kỳ vọng sẽ có những bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Đúng với tinh thần mà Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã nhấn mạnh tại lễ công bố Nghị quyết số 1283 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định thành lập Đảng bộ huyện Thạch Hà mới đây, là “việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước”.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV