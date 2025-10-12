Phát hiện website giả mạo BHXH Việt Nam để đánh cắp thông tin cá nhân

Trang web giả mạo có giao diện tương tự trang chính thức của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo về website giả mạo có tên miền tương tự Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam được phát hiện đặt máy chủ ở nước ngoài.

Theo BHXH Việt Nam, qua quá trình giám sát trên không gian mạng, cơ quan này phát website giả mạo có địa chỉ baohiemxahoi[.]biz đặt máy chủ tại nước ngoài, nhằm tránh quản lý của các cơ quan nhà nước cũng như gây khó khăn trong việc truy vết.

Trang web này có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ BHXH để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế… nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp và tránh gây ảnh hưởng, làm mất niềm tin vào các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước, BHXH Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị chức năng để truy vết, xác định website giả mạo nêu trên.

...

Trong khi cơ quan chức năng về an toàn thông tin xử lý, chặn lọc, để tránh việc người dân, doanh nghiệp nhầm lẫn dẫn đến là nạn nhân bị lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc, BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị truyền thông, cảnh báo trang web giả mạo và hướng dẫn nhận diện Cổng dịch vụ công ngành Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/, trong cấu trúc tên miền có .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước. BHXH Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM.VN, .COM, .ME… mà trang web giả mạo đang sử dụng.

Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam được gán nhãn chứng nhận tín nhiệm mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ở cuối trang, tra cứu thông tin tại địa chỉ https://tinnhiemmang.vn/danh-ba-tin-nhiem/.

Người dân tuyệt đối không truy cập các đường dẫn lạ hoặc website có tên miền không thuộc ".gov.vn". Không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, mã số BHXH, thẻ bảo hiểm y tế qua các đường dẫn, tin nhắn hoặc cuộc gọi không rõ nguồn gốc.

Khi nghi ngờ hoặc phát hiện hành vi giả mạo, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc BHXH địa phương để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Tác giả: P.P

Nguồn tin: anninhthudo.vn