Hà Tĩnh: Trao quyết định bổ nhiệm 2 Chi cục trưởng thi hành án dân sự huyện

Ông Văn Đình Minh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định bổ nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS cho ông Lê Xuân Tùng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: PV

Được sự ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, ngày 31/5/2024, tại Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Xuân Tùng, Chấp hành viên sơ cấp, Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, kể từ ngày 1/6/2024. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ông Văn Đình Minh trao quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi Cục THADS huyện Can Lộc của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS cho ông Nguyễn Viết Quảng. Ảnh: PV

Cũng tại buổi lễ Cục THADS Hà Tĩnh đã tổ chức chia tay Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên- Nguyễn Hữu Cương nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/6/2024.

Và trao quyết định của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm ông Hồ Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Can Lộc. Ảnh: PV

Trước đó vào ngày 20/5/2024, tại Chi cục THADS huyện Can Lộc, Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Quảng, Phó Chi cục trưởng, phụ trách Chi cục THADS huyện Can Lộc giữ chức vụ Chi cục trưởng chi cục THADS huyện Can Lộc, kể từ ngày 20/05/2024 và trao quyết định của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm ông Hồ Thanh Tùng, chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS huyện Can Lộc giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Can Lộc, kể từ ngày 20/5/2024.

... Lãnh đạo Cục THADS Hà Tĩnh tặng hoa chia tay Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên- Nguyễn Hữu Cương nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: PV

Tại buổi Lễ, ông Văn Đình Minh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh, thay mặt lãnh đạo Cục THADS tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm đồng thời giao nhiệm vụ cho 3 đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục giữ mối đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo Chi cục, phát huy sức mạnh tập thể, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, rà soát công việc, nhất là những việc khó khăn phức tạp, kịp thời tập trung xử lý để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bà Hà Thị Việt Ánh, Phó Bí thư thường trực huyện Cẩm Xuyên và ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên tặng hoa chúc mừng ông Lê Xuân Tùng. Ảnh: PV

Đồng thời tiếp tục tranh thủ tối đa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan trong khối Nội chính và các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và huyện Can Lộc để cho hoạt động của Chi cục đạt hiệu quả cao, nhất là giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, cần huy động nhiều người trong Cưỡng chế, thu hồi, giao, nhận tài sản…

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng tân Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Can Lộc. Ảnh: PV

Lãnh đạo và các Phòng thuộc Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: PV

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, từ nay đến hết năm công tác 2024 chỉ còn hơn 4 tháng. Nhiệm vụ trước mắt còn nặng nề. Đề nghị các đồng chí Chi cục trưởng và Chi cục phó vừa được bổ nhiệm kịp thời phân công nhiệm vụ, rà soát công việc của từng CHV, từng cán bộ, tập trung chỉ đạo để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2024.