Vụ dự án bị bỏ dở giữa chừng tại Hà Tĩnh: Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu doanh nghiệp tiếp tục không hợp tác

Ngày 30.5, trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến Dự án nhà đa năng của trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh bị bỏ dở giữa chừng, huyện này đã giao cho UBND xã Sơn Lĩnh - chủ đầu tư tiếp tục thông tin, làm việc với nhà thầu.

“Trong trường hợp, đơn vị nhà thầu không phối hợp thì đề nghị đơn vị chủ đầu tư căn cứ các quy định chấm dứt hợp đồng, và có giải pháp lựa chọn nhà thầu đủ năng lực tiếp tục thực hiện công trình”, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết.

Hạng mục chính là nhà đa năng bị bỏ giữa chừng khiến toàn bộ dự án vẫn đang ngổn ngang



Cũng liên quan đến sự việc này, mới đây nhất vào ngày 9.5, UBND huyện Hương Sơn cũng đã tổ chức cuộc họp có đại diện Phòng GD-ĐT huyện, UBND xã Sơn Lĩnh, lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh cùng nhà thầu tham gia để tìm phương án xử lý. Song, việc xử lý cũng đang gặp khó khăn, khi nhà thầu thực hiện hạng mục chính nhà đa năng là Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn vẫn chưa liên hệ để làm việc.

Đại diện Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trường Vinh cho biết, đơn vị thực hiện các hạng mục phụ trợ, nên khi hạng mục chính là nhà đa năng chưa triển khai nên những hạng mục phụ trợ cũng chưa thể thực hiện.

“Trong những cuộc làm việc, chúng tôi đều hợp tác, có mặt. Tuy nhiên, nhà thầu thực hiện hạng mục chính là nhà đa năng không có mặt nên đang gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi chỉ làm các hạng mục phụ như sân cỏ nhân tạo, lát gạch sân chơi, hệ thống thoát nước nên khi hạng mục chính chưa triển khai xong thì chưa thể làm”, vị này cho biết thêm.

Phía chủ đầu tư dự án là UBND xã Sơn Lĩnh ngày 21.5 cũng đã tiếp tục phát đi thông báo gửi Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn yêu cầu đơn vị này hồi đáp và phối hợp làm việc để tìm phương án, triển khai dự án.

“Nếu sau 28 ngày mà Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn không hồi âm thì chúng tôi sẽ xin ý kiến huyện, căn cứ vào các quy định của pháp luật để chấm dứt hợp đồng với nhà thầu này. Sau khi chấm dứt hợp đồng, chúng tôi sẽ lựa chọn đơn vị khác để thực hiện dự án đúng theo quy định của pháp luật”, Phạm Hùng Toán, quyền Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh nói.

Trước đó, như phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân tháng 3.2023, Dự án nhà đa năng và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh (xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) được khởi công xây dựng. Dự án do UBND xã Sơn Lĩnh làm chủ đầu tư, có tổng mức 6,63 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã, trong đó chi phí xây dựng là 5,52 tỷ đồng. Công trình này do liên danh Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn (đóng tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trường Vinh (đóng tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) thi công.

Cụ thể, dự án được chia thành 2 hạng mục chính: Xây mới nhà đa năng, diện tích xây dựng 671m2, với tổng mức đầu tư hơn 3,868 tỷ đồng, do Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn thi công. Xây dựng các công trình phụ trợ khác như: Sân cỏ nhân tạo, lát gạch sân chơi, hệ thống thoát nước... với tổng mức đầu tư 1,647 tỷ đồng do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trường Vinh thi công.

Theo dự kiến 11.2023 dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên khi khởi công đến nay, hạng mục nhà đa năng thi công ì ạch, chỉ mới làm được 40% khối lượng. Đặc biệt đến tháng 3.2024, nhà thầu bất ngờ “biến mất” và dự án bị dừng từ đó đến nay kéo theo cả dự án đến nay vẫn đang ngổn ngang. Dự án xây dựng dở dang khiến công tác dạy và học gặp không ít khó khăn, cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây.

