Hà Tĩnh: Trại lợn ở thượng nguồn sông gây ô nhiễm

Người dân cho biết, từ năm 2014 đến nay, trại nuôi heo Hoàng Phát do ông Phan Công Vũ làm chủ xây dựng ở thượng nguồn sông Rác nằm trong khu vực đông dân cư. Trong quá trình hoạt động, trại này xả thải ra môi trường, gây mùi hôi thối, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân sống xung quanh.

Người dân căng băng rôn phản đối việc gây ô nhiễm của trại lợn.

Đỉnh điểm là trong đợt lũ năm 2021 và đặc biệt là mới đây nhất vào ngày 5/6/2024, trang trại này đã xả thải ra môi trường một lượng chất thải làm cho suối Cơn Chay và sông Rác chuyển sang màu đen, nước trộn lẫn với phân lợn khiến cá chết hàng loạt.

Nguồn nước bị chất thải nhuộm đen.

Sau khi sự việc xảy ra, tối ngày 6/6/2024, trong buổi đối thoại giữa bà con xóm 8 và doanh nghiệp, ông Phan Công Vũ – chủ của trang trại đã xin lỗi người dân về sự cố và hứa sẽ không để sự việc lặp lại, sẽ giảm quy mô chăn nuôi.

Cá chết vì nguồn nước ô nhiễm.

Cũng theo người địa phương, chứng kiến những sự việc nói trên, họ rất lo lắng cho sức khỏe của bản thân và con em. “Chúng tôi ở đây vẫn dùng nước giếng ngầm chưa qua xử lý để ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Thậm chí, nhiều hộ vẫn đánh bắt cá ở suối Cơn Chay và sông Rác để ăn và bán cho người dân trong vùng. Vì vậy, mọi người rất hoang mang về việc ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá chết hàng loạt như vậy thì mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân sinh sống trong vùng sẽ như thế nào”, một người dân bức xúc cho hay.

... Nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Thắng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây cho biết, trang trại lợn của Hợp tác xã Hoàng Phát do ông Phan Công Vũ làm chủ. Gần đây, trang trại này đang tu sửa hệ thống hồ chứa. “Quá trình nạo vét bùn và chất thải ở các hồ chứa, chủ trại cho xe chở lên các bãi ở trong khuôn viên xử lý vôi, trộn đất để ai mua thì bán hoặc là cho dân. Tuy nhiên, lúc chở xe bùn và chất thải lỏng nên xảy ra tình trạng nước chảy ra lạch giáp ranh trang trại và vườn tràm vào hôm 26/6 và bị ngư dân quay lại hình ảnh, báo với địa phương. Sau sự việc, chủ trại đã cho nạo vét bùn”, ông Thắng nói.

Ông Lê Tài Tuấn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh khẳng định, đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh và kiểm tra hiện trạng. Huyện đang lập đoàn liên ngành kiểm tra các thủ tục về sử dụng đất, bảo đảm vệ sinh môi trường của trang trại lợn khi người dân phản ánh.

Cá chết hàng loạt.

Về hiện tượng cá chết dưới suối, nghi do quá trình xả thải của trại, đơn vị kiểm tra và xác định quá trình chủ trại nạo vét, cải tạo hồ chứa xử lý đã làm bờ bao bị vỡ, khiến một lượng nước bùn trong ao chứa chất thải chảy ra, kết hợp nắng nóng làm cá chết. Về mẫu nước chảy ra, đơn vị quan trắc đã lấy mẫu và đang chờ kết quả, ông Tuấn thông tin.

Video ghi lại cảnh cá chết.

