Xử phạt nhà hàng mực nhảy ở Hà Tĩnh về hành vi không niêm yết giá

Sáng 7/5, ông Nguyễn Văn Hảo, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Chi cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với chủ nhà hàng Lý Hộ (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) về hành vi không niêm yết giá cả hàng hóa.

“Đội QLTT đã xuống nắm bắt, xác minh sự việc, đồng thời nhắc nhở nhà hàng trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc kinh doanh, đảm bảo công khai, minh bạch về giá cả, hàng hóa, không để xảy ra những sự việc hiểu nhầm như trên, gây ảnh hưởng uy tín nhà hàng cũng như du lịch, ẩm thực Hà Tĩnh.

Bên cạnh việc xác minh, tuyên truyền, đội QLTT số 3 đã kiểm tra một số nội dung chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của nhà hàng và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không niêm yết giá hàng hóa”, ông Hảo thông tin thêm.

Trước đó, ngày 3/5, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết phản ánh một nhà hàng tại khu vực cảng Vũng Áng (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) có dấu hiệu phục vụ món ăn không đúng với yêu cầu của khách.

Cụ thể, một gia đình đến ăn hải sản tại nhà hàng Lý Hộ, gọi 500g ngao hai vòi, 500g mực nhảy và 500g tôm sú.

Tuy nhiên, khi món mang ra, thực khách cho rằng nhà hàng đã đưa tôm thẻ thay cho tôm sú.

Vị khách cho biết đã hỏi lại cả nhân viên và chủ nhà hàng nhưng đều nhận câu trả lời đây là tôm sú.

Trong lúc tranh cãi, một nam nhân viên mặc áo vàng có ý định lao vào hành hung và buông lời lẽ chửi bới khách. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo Công Thương