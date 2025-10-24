Hà Tĩnh thắng áp đảo trận khai mạc VCK Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia

Tối 23.10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025.
Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo bộ môn Bóng chuyền thuộc Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh
Ngay sau lễ khai mạc, không khí tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh nhanh chóng “nóng” lên với trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Hà Tĩnh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
Các cầu thủ Hà Tĩnh nhập cuộc tự tin, thể hiện lối chơi gắn kết và kiểm soát tốt thế trận
Hiệp 1, Hà Tĩnh dẫn với tỷ số cách biệt 25-15
Hai đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng mãn nhãn
Mặc dù trời mưa và trở rét, song khán giả Hà Tĩnh vẫn có mặt rất đông để cổ vũ cho đội nhà
...
Phía đội bạn cũng nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên
3 chủ công chính: Trần Đức Hạnh, Assanaphan, Vũ Quang Khơi và đối chuyền Đinh Văn Phương được đánh giá phối hợp rất ăn ý
Đội Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khá vất vả trước những đòn tấn công liên tiếp từ "tay đập" Trần Đức Hạnh và Assanaphan
Chủ công Trần Đức Hạnh mang áo số 11
Dù chơi áp đảo đội bạn, song HLV Trần Đăng Thành vẫn liên tục theo sát, triển khai chiến thuật cho các học trò của mình
Ngoại binh Assanaphan (gốc Thái Lan) với lối chơi công, thủ toàn diện
Chiến thuật cùng phong độ ổn định, đội Hà Tĩnh đã giành chiến thắng liên tiếp ở cả 3 hiệp đấu với tỷ số 25-15, 25-17 và 25-15, khép lại trận khai mạc bằng thắng lợi thuyết phục 3-0
|Vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 23.10 đến 2.11 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh, quy tụ 15 đội bóng mạnh nhất toàn quốc. Đội nam và đội nữ vô địch giải năm nay sẽ giành quyền thăng hạng, tham dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.
