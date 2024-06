Hà Tĩnh: Tăng cường công tác hậu cần, hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Huyện đoàn Đức Thọ phối hợp với Tỉnh đoàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tặng quà, thăm hỏi và hỗ trợ lực lượng thi công đường điện 500kV đi qua địa bàn huyện.



Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 55/CD-TTg ngày 01/6/2024, về việc huy động các nguồn lực của địa phương để đảm bảo hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 07/CD-UBND ngày 05/6/2024 đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phục vụ công tác hậu cần và tăng cường hỗ trợ công tác thi công dự án qua địa bàn tỉnh.

Trước yêu cầu cấp bách của dự án, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ngày 23/6/2024 về mở đợt thi đua thần tốc, cao điểm, nước rút phấn đấu đến hết tháng 6/2024 căn bản thực hiện xong các công việc xây lắp, tổ chức nghiệm thu đóng điện và hoàn thành dự án trong tháng 7/2024. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương có dự án đi qua tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 07/CD-UBND ngày 05/6/2024 và kịp thời thực hiện các nội dung sau:

Các huyện, thị xã có dự án đi qua tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung phương án phối hợp, hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế, tiến độ thi công của dự án. Tập trung huy động các nguồn lực, lực lượng sẵn có, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất công tác hậu cần, nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt, đi lại đảm bảo thuận tiện, vệ sinh, an toàn sức khỏe, yên tâm cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đang làm việc.

...

Chỉ đạo UBND các xã, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kịp thời huy động các nguồn lực tại chỗ hỗ trợ di dời nhà cửa, tài sản, vật kiến trúc, chặt hạ cây cối trong hành lang tuyến của dự án, làm sạch vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân ổn định tại nơi mới, đảm bảo tiến độ thi công kéo dây của dự án.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho chủ đầu tư, các đơn vị thi công; chỉ đạo lực lượng quân sự, công an huyện, thị xã có dự án đi qua phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường lực lượng tham gia đảm bảo công tác hậu cần và hỗ trợ thi công đối với dự án, đảm bảo hiệu quả, kịp thời.

Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ vơi các địa phương, Ban Quản lý các công trình điện miền Trung, các đơn vị thi công tăng cường lực lượng thanh niên, đoàn viên phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ theo tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao, triển khai các hoạt động hỗ trợ thi công công trình hiệu quả. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp tham gia hỗ trợ di dời nhà cửa, tài sản, vật kiến trúc, chặt hạ cây cối trong hành lang tuyến của dự án, làm sạch vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân ổn định tại nơi ở mới, đảm bảo tiến độ thi công kéo dây của dự án.

Ban Quản lý công trình các dự án điện miền Trung tiếp tục phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc đảm bảo công tác thi công trên hiện trường, xử lý các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án; chỉ đạo các đơn vị thi công tổ chức thi công hợp lý, khoa học, hiệu quả, an toàn, phối hợp tốt nhất với các lực lượng hậu cần, hỗ trợ thi công của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thi công dựng cột, kéo dây của dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên công trường; kịp thời báo cáo, đề xuất nội dung liên quan.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây Dựng