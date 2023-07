Hà Tĩnh: Sau va chạm với tàu hỏa, xe tải chở gỗ keo gãy đứt đôi

Your browser does not support the video tag.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30-7, xe tải mang biển kiểm soát 38C-041.42 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) chở gỗ keo đang di chuyển băng qua đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc địa phận thôn 1, xã Phúc Đồng thì bất ngờ bị chết máy nằm trên đường ray. Tài xế sau đó đã xuống xe và rời khỏi hiện trường.

Sau đó, tàu hỏa mang số hiệu SE7 di chuyển theo hướng Bắc - Nam đi đến đã xảy ra va chạm với xe tải. Hậu quả, vụ va chạm khiến xe tải bị gãy đôi, phần đuôi xe tải bị vướng chặt vào đầu máy tàu hỏa gây ách tắc giao thông đường sắt.

Phần đầu xe tải bị tàu hỏa tông bay xuống taluy

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và nhiều người dân đã nhanh chóng đến hiện trường, dùng các vật dụng, dây thừng tổ chức kéo phần đuôi xe tải tách rời khỏi đầu máy tàu hỏa.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường đã được thông suốt, tàu hỏa tiếp tục hành trình trở lại bình thường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

>> Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn

... Vụ tai nạn khiến tàu hỏa phải dừng lại một thời gian

Buộc dây thừng vào phần đuôi xe tải để kéo

Người dân và lực lượng chức năng kéo phần đuôi xe tải ra khỏi đầu máy tàu hỏa

Xe tải bị hư hỏng biến dạng sau tai nạn

Máy móc trên xe tải bị đứt rời

Gỗ keo rơi vãi tại hiện trường vụ tai nạn

Tàu hỏa dừng lại tại hiện trường

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: Báo SGGP