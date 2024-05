Hà Tĩnh: ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông tại cửa mỏ khoáng sản

Trước phản ánh của dư luận về nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường ở khu vực cửa mỏ khai thác đá, các lực lượng chức năng huyện Can Lộc đã ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, nghịch lý là tình trạng ô nhiễm bui bặm, xe có dấu hiệu chở quá tải trọng, mất an toàn giao thông vẫn diễn ra thường xuyên, gây bức xúc trong Nhân dân