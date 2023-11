Hà Tĩnh: Nước lũ ngập đồng, người dân kéo nhau đi đập chuột

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số địa phương ở Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều tuyến đường giao thông, những cánh đồng nước dâng cao. Thấy nước ngập đồng, người dân chia thành từng tốp đi dọc theo những bờ ruộng săn, diệt chuột. Ảnh: Cẩm Kỳ