Hà Tĩnh: Nghịch lý công trình hoàn thành nhưng chưa thể sử dụng

Sân vận động huyện Thạch Hà sau khi được cải tạo

Đội bóng chuyên nghiệp mượn sân tập luyện

Thời gian qua, sân vận động xã Tân Lâm Hương- TP Hà Tĩnh trở thành nơi tập luyện tạm thời của Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mặc dù mặt sân lồi lõm, mùa mưa trơn trượt, cơ sở vật chất không đáp ứng nhu cầu tối thiểu của một đội bóng chuyên nghiệp tập luyện, nhưng ban huấn luyện và các cầu thủ chưa có sự lựa chọn thay thế nào khác.

Video: Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tập luyện tại sân vận động xã Tân Lâm Hương- TP Hà Tĩnh

Sân vận động xã Tân Lâm Hương được cho là chưa đáp ứng yêu cầu tập luyện của đội bóng chuyên nghiệp

“Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang phải mượn sân vận động xã Tân Lâm Hương để tập luyện. Trước đó, sau khi hoàn thành cải tạo sân, các cơ quan chuyên môn đã tiến hành kiểm tra và cho rằng mặt sân vận động huyện Thạch Hà là quá cứng rất dễ gây chấn thương cho các cầu thủ”, đại diện ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thông tin.

Qua tìm hiểu được biết, khoảng 3 tháng nay Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang mượn sân vận động xã Tân Lâm Hương để tập luyện. Việc tập luyện cũng chỉ mang tính tạm thời, bởi trên thực tế ngoài điều kiện sân bãi chưa đáp ứng yêu cầu, thời tiết mưa rét kéo dài thì sân vận động địa phương còn phải phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thể thao khác.

“Địa phương đang tạo điều kiện cho Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mượn sân tập luyện miễn phí. Các cầu thủ tập luyện trên sân hoặc có các cuộc thi đấu giao hữu cũng đã góp phần khơi dậy phong trào thể thao, khi địa phương tổ chức sự kiện thì sẽ có thông báo để lấy sân sử dụng”, ông Nguyễn Văn Ninh- Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương chia sẻ.

Công trình hoàn thành, nhưng chưa thể bàn giao

Công trình cải tạo sân vận động huyện Thạch Hà được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 6825/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND huyện Thạch Hà. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà đại diện chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là 5 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách huyện và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Sau 3 tháng hoàn thành cải tạo, nhưng sân vận động huyện Thạch Hà vẫn chưa thể nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

Mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn hóa nghệ thuật của Nhân dân trên địa bàn huyện; đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện tập luyện cho Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; tạo khuôn viên, cảnh quan đô thị.

Mục tiêu là vậy, nhưng nghịch lý là sau 3 tháng thi công hoàn thành sân vận động huyện Thạch Hà vẫn chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng. Cửa ra vào sân khóa chặt, mặt sân là bãi cỏ mệnh mông, hoang vắng. Chủ đầu tư sốt ruột, trong khi Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể đến sân này tập luyện vì cho rằng mặt sân cứng, sợ xảy ra chấn thương.

Mặt sân vận động huyện Thạch Hà sau khi cải tạo được cho là quá cứng, dễ dẫn đến chấn thương cho các cầu thủ

Tại buổi làm việc với phóng viên, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà Phan Văn Toàn cho biết, chủ đầu tư đã thực hiện dự án theo hồ sơ thiết kế được duyệt và hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2024.

“Hiện nay cỏ lá gừng mặt sân phát triển đồng đều, có thể đáp ứng các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ. Tuy nhiên, công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng sân vận động huyện Thạch Hà giữa chủ đầu tư và các bên liên quan vẫn chưa có kết quả cụ thể”, ông Phan Văn Toàn lý giải.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn