Hà Tĩnh: Cần chấn chỉnh tình trạng xe chở vật liệu phóng nhanh, vượt ẩu trên quốc lộ 12C

Thời gian gần đây, người dân di chuyển trên quốc lộ 12C đoạn qua các xã Lâm Hợp, Kỳ Tân của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) không khỏi lo lắng, bất an khi xuất hiện dàn xe tải chở vật liệu xây dựng như cát, đá, cát phóng nhanh, vượt ẩu khiến bụi bay mịt mù, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Hình ảnh đoàn xe tải đi qua khiến bụi bay mù mịt trên quốc lộ 12C đoạn qua xã Kỳ Tân



Bà Hoàng Thị Mai (trú tại thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Tân) bức xúc chia sẻ: “Hầu như ngày nào tôi cũng đi xe máy chở cháu đi học qua tuyến đường 12C này. Thời gian gần đây, lượng xe tải chở đất, đá, cát xuất hiện dày đặc. Nhiều xe phóng nhanh, khiến bụi bay mù mịt. Nguy hiểm hơn nhiều tài xế còn vượt ẩu, ép xe máy vào sát vệ đường. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng cần tăng cường, tuần tra, kiểm soát để chấn chỉnh tình trạng xe tải, xe đầu kéo vượt ẩu gây nguy hiểm cho người dân".

Hình ảnh bà Mai đi xe máy bị xe đầu kéo vượt ép sát lề đường rất nguy hiểm



Cũng theo người dân nơi đây, tuyến quốc lộ 12C khá hẹp, nhiều đoạn dốc, cua gấp nhưng lượng xe tải, xe đầu kéo nhiều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, những đoàn xe này chở đất, cát, đá từ nhiều nơi di chuyển qua tuyến đường này. Đặc biệt là tại mỏ đá Khe Đá Dàn, có một lượng xe lớn, nhiều xe có dấu hiệu quá tải. Tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 12C và tuyến đường vào mỏ đá xuất hiện nhiều bụi, bột đá rơi vãi, khiến mỗi lần có phương tiện chạy qua là bụi bay mịt mù, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

...

Hình ảnh đoàn xe chở đất, đá từ mỏ đá Khe Đá Dàn ra lưu thông trên quốc lộ 12C có dấu hiệu quá tải



Một cán bộ tổ CSGT phụ trách địa bàn huyện Kỳ Anh, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, do địa bàn rộng trong khi lực lượng mỏng nên gặp nhiều khó khăn, không thể tuần tra khép kín các tuyến đường. Vị này cũng nói thêm, sẽ tiếp thu thông tin và sẽ tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông.

Tác giả: Xuân Sinh - Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn