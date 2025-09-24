Hà Tĩnh: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm để sản xuất gần 500 kg giá đỗ bán ra thị trường

Ngày 24/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ chủ một cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường tiêu thụ.

Cảnh sát, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của Q.T.T.T sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ. Ảnh: CAHT.

Trước đó, lúc 9h ngày 21/9, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Chi cục Phát triển Nông thôn và Quản lý chất lượng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra tỉnh, phát hiện tại hộ kinh doanh Q.T.T.T (số nhà 05, ngõ 121, đường Phan Chánh, tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng chất cấm là “nước kẹo” (tên hoá học 6-benzy laminopurine, viết tắt là 6-BAP) để sản xuất 472 kg giá đỗ xuất bán ra thị trường trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hộ kinh doanh Q.T.T.T đã sử dụng chất cấm là "nước kẹo" để sản xuất, bán ra thị trường gần 500 kg giá đỗ. Ảnh: CAHT.

...

Cơ quan chức năng xác định, Q.T.T.T tìm hiểu từ “nhóm mua bán giá đỗ” trên mạng xã hội, liên hệ mua chất cấm là “nước kẹo” và được hướng dẫn cách pha chế để làm cho giá đỗ tăng trưởng nhanh, trắng, không có rễ, mập mạp, giữ được lâu không hư hỏng.

Số lượng giá đỗ đã được dùng chất kích thích đang trong thời kỳ sinh trưởng. Ảnh: CAHT

Mỗi lần sản xuất giá đỗ, đối tượng sử dụng pha với nước và tưới lên giá đỗ từ 3 đến 5 ngày thì xuất bán ra thị trường. Số giá nói trên được đối tượng bán ở chợ tỉnh, các quán ăn trên địa bàn phường Thành Sen và các địa bàn phụ cận.

Hiện, lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xác minh, làm rõ và xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: daidoanket.vn