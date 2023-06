Hà Tĩnh: Hơn 300.000 trường hợp chưa đầy đủ thông tin về đăng ký thuế

Chi cục Thuế khu vực Thành phố - Cẩm Xuyên phối hợp với Công an Phường, xã rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.



Nhằm triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; cũng như để chuẩn bị cho việc chuyển đổi sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân để chuẩn bị cho việc chuyển đổi sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Thực hiện Công văn số 846/TCT-DNNCN ngày 21/3/2023 của Tổng cục Thuế về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân; để công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả, theo đúng tiến độ, đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các Quyết định để Thành lập Tổ chỉ đạo và Tổ triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu triển khai cụ thể đến từng Phòng, từng Chi cục Thuế.

Bên cạnh đó, xác định việc chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân là chủ trương lớn của ngành Thuế nhằm triển khai thành công Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần có sự phối hợp, vào cuộc của các cấp, các ngành trên địa bàn, nên ngay sau khi nhận được Công văn số 846/TCT-DNNCN ngày 21/3/2023 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có Văn bản báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan, UBND các huyện, TP tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng với Cơ quan Thuế triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân trên địa bàn. UBND tỉnh cũng đã có công văn số 2649/UBND-TH1 ngày 29/5/2023 v/v rà soát chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân cụ thể UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Cục Thuế để thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu ĐKT lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin ĐKT đối với NNT là hộ gia đình, cá nhân trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện đề án 06 và đề xuất của Cục Thuế.

Cục Thuế cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp của tổ chỉ đạo, tổ triển khai rà soát chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân để bàn về các giải pháp thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân.

Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương thay đổi MST bằng mã số định danh công dân của Chính phủ để các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể, các DN, tổ chức kinh tế và người dân nắm được và chủ động phối hợp thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân với Cơ quan Thuế theo đúng quy định.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an để truy vấn thông tin mã định danh của các mã số thuế (MST) cá nhân. Kết quả truy vấn đợt 1 tỉnh Hà Tĩnh có hơn 317.000 trường hợp MST cá nhân và MST người phụ thuộc chưa đầy đủ thông tin về đăng ký thuế do người nộp thuế kê khai chưa đầy đủ, chính xác hoặc chưa được cập nhật kịp thời. Ngày 29/5/2023 Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã gửi công văn số 1424/CTHTI-HKDCN gửi Công an Tỉnh Hà Tĩnh về việc phối hợp cung cấp thông tin mã định danh cá nhân để chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế. Ngày 14/6/2023 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 1508/CAT-PC06-DD1 về việc cung cấp thông tin số định danh cá nhân để chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế.

Hiện, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm triển khai thực hiện thành công Kế hoạch rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế để chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển đổi sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho MST theo Đề án 06 của Chính phủ.

