Hà Tĩnh: HĐND tỉnh thông qua 3 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 16

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 để triển khai các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QP-AN. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hỗ trợ nhà đầu tư để sớm triển khai các dự án đã cam kết; tăng cường các giải pháp thu ngân sách.

Tập trung cao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Chỉ đạo các huyện Lộc Hà, Kỳ Anh soát xét, hoàn thành các tiêu chí để được công nhận huyện đạt chuẩn trong năm 2023; tập trung chỉ đạo các xã chưa đạt chuẩn của huyện Hương Khê… Thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội; hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, nhất là nhà ở thuộc nguồn do Bộ Công an vận động hỗ trợ. Chủ động các phương án ứng phó với thiên tai, mưa lũ trước diễn biết thời tiết phức tạp, khó lường.