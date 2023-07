Hà Tĩnh: Hàng chục nghìn hộ dân “khát nước” bên cạnh những dự án cấp nước sạch chậm tiến độ

Trạm bơm tăng áp xã Thạch Hạ thuộc gói thầu 1 của Tiểu dự án nước sạch đã hoàn thành, nhưng đến nay người dân xã Thạch Mỹ, Thạch Châu vẫn chưa có nước sạch.



Hàng chục nghìn hộ dân ở các xã Thuần Thiện, Tùng Lộc (huyện Can Lộc), Ích Hậu, Hồng Lộc, Phù Lưu và Bình Lộc cũ (nay là xã Bình An) thuộc huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) hy vọng sau khi được khởi công, dự án nước sạch sẽ nhanh chóng được xây dựng, cung cấp nước cho người dân. Thế nhưng, đến nay sau hơn 4 năm, dự án nước sạch cho một số xã thuộc huyện Lộc Hà vẫn đang nằm trong tình trạng ngổn ngang, dang dở...

Được biết, công trình tiểu dự án nước sạch cho một số xã tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (BIIG2), vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 14/6/2019, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Dự án bao gồm 2 gói thầu: Gói HT01.1 xây dựng trạm tăng áp xã Thạch Hạ và mạng lưới 3 xã phía Nam; gói thầu HT01.2 xây dựng trạm xử lý xã Cù Lây và mạng lưới 6 xã phía Bắc. Dự án có số vốn đầu tư hơn 215,6 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu HT01.1: Xây dựng trạm tăng áp tại thành phố Hà Tĩnh và mạng lưới 1 để cung cấp nguồn nước cho 3 xã phía Nam huyện Lộc Hà gồm: Thạch Châu, Mai Phụ và Thạch Mỹ với công suất 2.500m3/ngày đêm.

Gói thầu HT01.2: xây dựng nhà máy cung cấp nước tại hồ Cù Lây, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc và mạng lưới 2 để cấp nước cho 6 xã gồm: Thuần Thiện, Tùng Lộc (huyện Can Lộc), Ích Hậu, Hồng Lộc, Phù Lưu và Bình Lộc cũ (nay là xã Bình An) thuộc huyện Lộc Hà với công suất 7.100m3/ngày đêm. Khi đưa vào vận hành, có khoảng 17.300 hộ dân sẽ được thụ hưởng nước sạch và theo kế hoạch, đến tháng 6/2022 sẽ đưa vào khai thác.

Thay vì sự trông chờ ngày nhà máy đi vào hoạt động, dự án nhiều lần được nhà đầu tư đề xuất phương án điều chỉnh, xin gia hạn. Mới đây nhất, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu dự án phải hoàn thành trước tháng 6/2022. Tuy nhiên, sau khi được UBND tỉnh cho phép gia hạn, phía chủ đầu tư vẫn trì hoãn, kéo dài thời gian thi công.

Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc) ông Phan Đức Anh cho biết: Đây là những xã khó khăn về nước sinh hoạt, khi dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư để xây dựng nhà máy nước cung cấp cho các xã thì người dân rất phấn khởi, nhưng thực tế triển khai rất chậm. Nhiều năm nay, người dân trong xã phải bỏ tiền mua nước thô chưa qua xử lý tại đập Cu Lây về để sử dụng.

Trong khi đó, dự án công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt vùng Trà Sơn (huyện Can Lộc) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 2/10/2020, với tổng mức đầu tư 48,99 tỷ đồng, do UBND xã Mỹ Lộc làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện đến năm 2022 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến thời điểm này, dự án không những chậm tiến độ mà cũng nhiều lần điều chỉnh, thay đổi thiết kế dẫn đến đội vốn thi công; điều chỉnh bổ sung một số hạng mục tại nhà xử lý…

Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn yêu cầu UBND huyện Can Lộc chỉ đạo UBND xã Mỹ Lộc và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Can Lộc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để dẫn đến chậm tiến độ dự án và xử lý nghiêm theo quy định.

Tại huyện Hương Khê, Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nước và hệ thống cung cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê đến nay cũng đang chậm tiến độ. Dự án được phê duyệt ngày 9/5/2016, với tổng mức đầu tư là 229,465 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu xây lắp là Liên danh Khánh Môn - Hà Huy, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tấn Đạt là đơn vị thầu phụ của Công ty Cổ phần Hà Huy. Dự án được khởi công vào ngày 23/2/2020, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 30 tháng thi công. Tuy nhiên, đến nay sau nhiều lần xin gia hạn, dự án vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Công trình nhà máy nước sạch huyện Hương Khê đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động dù nhiều lần được gia hạn (ảnh: Trần Hoàn).



Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có văn bản cho phép gia hạn tiến độ thi công và điều chỉnh giá hợp đồng dự án. Đồng thời, giao UBND huyện Hương Khê kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để dẫn tới chậm tiến độ dự án.

Ngày 3/5/2023, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tấn Đạt có văn bản cam kết hoàn thành 13 tuyến ống với tổng chiều dài 4,554km trước ngày 15/5/2023. Tuy nhiên đến nay, công ty chỉ thi công hoàn thành 6 tuyến với chiều dài 2,32km; còn lại 7 tuyến với chiều dài 2,234km chưa thi công, việc thi công các tuyến ống truyền tải đến nay vẫn chưa hoàn thành. Hiện, huyện Hương Khê đang yêu cầu nhà thầu hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hợp đồng xong trước ngày 15/7/2023.

Nhu cầu cấp thiết về nước sạch hiện nay của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn vô cùng lớn, tuy nhiên với tốc độ “rùa bò” và những lần cam kết, gia hạn của các dự án, đến bao giờ hơn 70.000 người dân trong khu vực này mới có nước sạch để sử dụng.

Trước thực trạng nêu trên, các cơ quan chức năng cần xem xét lại năng lực và trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện các dự án.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: Báo Xây Dựng