Hà Tĩnh: Gần 390.000 cán bộ, giáo viên, học sinh hân hoan khai giảng năm học mới

Năm nay, lễ khai giảng có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Theo hướng dẫn của Bộ và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, chương trình khai giảng được kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Đây cũng là lần đầu tiên lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc với cùng thời gian, cùng nghi thức cho tất cả các cấp học.

Học sinh và giáo viên ở Hà Tĩnh tham dự lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 trong không khí rộn ràng, phấn khởi.

Tại Hà Tĩnh, các trường học đã linh hoạt bố trí chương trình riêng như đón học sinh đầu cấp, biểu diễn văn nghệ, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… trước hoặc sau phần lễ chung diễn ra từ 8h đến 9h30. Trong thời gian này, thầy trò toàn tỉnh cùng theo dõi trực tiếp các nghi thức quan trọng như chào cờ, hát Quốc ca, lắng nghe Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Để phù hợp với điều kiện thực tế, học sinh được sắp xếp dự lễ khai giảng theo nhiều hình thức: tập trung tại sân trường theo dõi qua màn hình LED, dự trực tuyến tại lớp học hoặc tham gia ở văn phòng nhà trường cùng cán bộ, giáo viên, đại biểu khách mời.

Học sinh Trường Tiểu học tham dự lễ khai giảng năm học mới trong không khí trang nghiêm, rộn ràng.

Trước thềm năm học mới, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều địa phương huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp; đồng thời thực hiện tuyển dụng, điều động giáo viên, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, hoàn thành tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho đội ngũ nhà giáo. Dù chịu ảnh hưởng của mưa bão, thầy cô và phụ huynh cùng học sinh đã nỗ lực vệ sinh trường lớp, chuẩn bị nghi thức và các tiết mục văn nghệ, mang đến không khí hân hoan, tràn đầy kỳ vọng trong ngày khai trường.

... Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen) tưng bừng tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2025 – 2026 trong không khí rộn ràng, đầy sắc màu.

Bé học sinh Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen) rạng rỡ vẫy cờ chào năm học mới.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Bắc Hà (phường Thành Sen), nhân dịp khai giảng năm học mới và 80 năm truyền thống ngành, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã đến chung vui, động viên thầy trò nhà trường. Năm học 2024 – 2025 vừa qua, Bắc Hà tiếp tục khẳng định là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục tiểu học, với nhiều thành tích nổi bật trong các hội thi, phong trào thi đua. Năm học 2025 – 2026, trường chào đón 240 em học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.090 em.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn tặng hoa chúc mừng trường Tiểu học Bắc

Lãnh đạo phường Thành Sen cũng tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Bắc Hà

Không chỉ là ngày hội đến trường của học sinh, lễ khai giảng năm nay còn khẳng định sự quan tâm của toàn xã hội đối với sự nghiệp trồng người, đồng thời mở ra niềm tin và động lực để ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Tác giả: Trần Phong



Nguồn tin: Báo Công Luận

