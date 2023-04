Hà Tĩnh: Cử tri đề nghị nhà nước thu hồi đất các dự án đầu tư không hiệu quả

Các đại biểu dự Hội nghị



Tại Hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình – Tư lệnh Quân khu IV đã báo cáo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh sau Kỳ họp thứ Tư đến nay. Theo đó, Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV sẽ diễn ra 2 đợt: đợt 1 từ ngày 22.5 đến ngày 10.6.2023 và đợt 2 từ ngày 19.6 đến ngày 23.6.2023.

Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: thông qua 8 dự án luật, 2 nghị quyết; cho ý kiến về 8 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước… Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ dành thời gian thoả đáng để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát các vấn đề quan trọng được cử tri quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đức Thọ đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ Tư, đồng thời, bày tỏ sự quan tâm đến các hoạt động của Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV. Liên quan đến việc sửa đổi Luật Đất đai, cử tri đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định bảo đảm công bằng trong việc cấp đất; chăn nuôi trang trại; thu hồi đất đối với các dự án đầu tư không hiệu quả nhằm tránh lãng phí nguồn tài nguyên; thời gian cho thuê quỹ đất công ích theo hình thức đấu giá; sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả; thu hồi đất để xây dựng đô thị nhà ở thương mại.

Cử tri đề nghị xây dựng kè chống sạt lở dọc sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Bùi La Nhân, An Dũng...; sớm có phương án xử lý đối với trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Thọ (cũ) đã bỏ hoang hơn 10 năm, gây khó khăn trong quá trình chỉnh trang đô thị của địa phương; kiểm tra và có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước do phát triển các trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã An Dũng diễn ra phức tạp; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật; có giải pháp hỗ trợ đầu ra các sản phẩm nông nghiệp; xem xét sửa đổi những bất cập trong việc công nhận khu dân cư kiểu mẫu.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội cần quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho các gia đình có công với cách mạng; tăng chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách tại xã, thôn… Một số ý kiến đề nghị quan tâm, tăng cường quản lý vệ sinh môi trường, đặc biệt, hiện nay có nhiều trang trại chăn nuôi trên địa bàn gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân; quản lý công tác vay vốn ngân hàng, tránh tình trạng người dân phải mua bảo hiểm khi vay vốn…

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu



Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đã tiếp thu và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời, đại biểu đã thông tin đến cử tri kết quả thực hiện một số luật đã ban hành; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước... Đối với các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri.

