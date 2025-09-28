Bão đánh sạt kè biển Cẩm Nhượng, gần 300 người gia cố trong đêm tối

Video gần 300 người được huy động gia cố kè Cẩm Nhượng trong đêm tối. Video: Thanh Nga.
Từ trưa ngày 28/9, sóng lớn do ảnh hưởng bão số 10 bắt đầu vỗ mạnh vào kè biển Cẩm Nhượng.
Tuyến kè này có nhiệm vụ bảo vệ khoảng 5.000 nhân khẩu thuộc xã Cẩm Nhượng cũ.
Do kè xây dựng từ lâu nên nhiều vị trí bị xuống cấp nghiêm trọng.
Mặc dù nhà nước đã đầu tư, nâng cấp gia cố một số vị trí song do ảnh hưởng thiên tai, tình trạng hư hỏng ngày càng nghiêm trọng, phát sinh thêm các vị trí sạt lở mới.
Cơn bão số 10 dù chưa đổ bộ song sóng lớn từ 3 mét dội liên tục từ trưa đến nay đã làm khoảng 25m kè bê tông bị sạt lở, hở hàm ếch.
...
Theo chính quyền xã Thiên Cầm, để ngăn sạt lở nghiêm trọng hơn, khoảng 5h chiều cùng ngày, khoảng 300 người bao gồm các lực lượng: công an, quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân cùng nhiều xe máy được huy động vận chuyển rọ đá, đá hộc để gia cố kè.
Mưa to, trời tối cộng với sóng lớn khiến việc gia cố kè gặp rất nhiều khó khăn.
Đá hộc được tập kết trên bờ kè Cẩm Nhượng
Huy động thêm máy múc di chuyển vật liệu.
Đan rọ đá gia cố kè.
Các lực lượng và người dân đang nỗ lực bảo vệ kè trước bão số 10.
Tác giả: Thanh Nga
Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn