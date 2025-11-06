Hà Tĩnh: Ngổn ngang dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị

Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà (Hà Tĩnh) thuộc dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ.
Dự án được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 2455/ QĐ-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư hơn 850 tỷ đồng.
Dự án do UBND huyện Thạch Hà cũ làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư). Mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường, tăng tính kết nối giữa các đơn vị hành chính đô thị, kết nối vùng; chống ngập lụt, biến đổi khí hậu và năng lực quản lý đô thị.
Mục tiêu là vậy, nhưng sau thời gian dài triển khai thi công, nhiều hạng mục của dự án vẫn còn ngổn ngang, dang dở ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt và đi lại của người dân vùng hưởng lợi
"Sau khi lắp đặt đường ống thoát nước mặt đường cũ thảm nhựa đã bị băm nát nham nhở rồi bỏ bê không tiếp tục thi công suốt thời gian dài. Đường loang lổ ổ voi, ổ gà, ngày nắng bụi bặm mù mịt, những mưa gió nước bùn đất đọng thành hố sâu, lầy lội, gây ô nhiễm môi trường, việc đi lại hết sức khổ sở, mất an toàn giao thông" - chị Nguyễn Thị Hà ở xã Thạch Hà cho biết.
Trên nhiều tuyến đường như: Nguyễn Thiếp, Lý Tự Trọng, Mai Kính...mặt đường thảm nhựa đã bị đào bới để thi công đường ống thoát nước, nhưng chưa hoàn trả kịp thời rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, nhất là trong đêm tối.
Dự án thi công dang dở, kéo dài, vì vậy trên nhiều đoạn tuyến người dân phải dùng mọi cách để che chắn nhà ở phòng ngừa bụi bặm, bùn đất vào nhà.
Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu cho biết, hiện tại 2 gói thầu đã giải phóng mặt bằng sạch 100%, các gói còn lại công tác giải phóng mặt bằng cũng đã thực hiện gần xong. Tuy nhiên, qua theo dõi thì các doanh nghiệp chưa tập trung thi công, riêng việc hoàn trả các tuyến đường trong khu dân cư sau khi lắp đặt đường ống thoát nước thì không hề vướng mặt bằng mà đơn vị thi công vẫn không làm.
"Trước thực trạng một số hạng mục thuộc dự án thi công chậm, dang dở và chưa thực hiện hoàn trả lại mặt bằng đối với các hạng mục đã thi công, ngày 29/10, UBND xã Thạch Hà đã ban hành Văn bản số 754/UBND-KT gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu và các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, thiết bị máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các hạng mục đã có mặt bằng. Khẩn trương hoàn trả lại mặt bằng đối với các hạng mục dự án đã thi công xong, nhất là các tuyến đường thi công hệ thống thu gom, xử lý nước thải nhằm đảm bảo điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân" - ông Nguyễn Văn Sáu thông tin.
Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà từng được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt cho người dân và phòng ngừa biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì mục tiêu của dự án chưa trở thành hiện thực, gây nhiều bức xúc trong dư luận.
"Chủ đầu tư đã tăng cường đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà. Tuy nhiên, một mặt do các đơn vị thi công chưa huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật liệu để xây dựng, mặt khác do mưa lũ kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án và đời sống, sinh hoạt cũng như việc đi lại của người dân. Hiện tại dự án đã được gia hạn đến hết năm nay và đang tiếp tục xin gia hạn đến tháng 6/2026" - một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
Tác giả: Văn Chương
Nguồn tin: kinhtedothi.vn