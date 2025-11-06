Hà Tĩnh: Ngổn ngang dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị

"Trước thực trạng một số hạng mục thuộc dự án thi công chậm, dang dở và chưa thực hiện hoàn trả lại mặt bằng đối với các hạng mục đã thi công, ngày 29/10, UBND xã Thạch Hà đã ban hành Văn bản số 754/UBND-KT gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu và các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, thiết bị máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các hạng mục đã có mặt bằng. Khẩn trương hoàn trả lại mặt bằng đối với các hạng mục dự án đã thi công xong, nhất là các tuyến đường thi công hệ thống thu gom, xử lý nước thải nhằm đảm bảo điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân" - ông Nguyễn Văn Sáu thông tin.