Hà Tĩnh: Bức xúc với tình trạng trâu bò ngang nhiên đi lại trên đường giao thông

Trên một loạt các tuyến đường của thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) như: Nguyễn Trãi, quốc lộ 1, quốc lộ 12C không khó để bắt gặp tình trạng những đàn trâu bò với hàng chục con đang nhởn nhơ gặm cỏ bên đường, hoặc lông nhông trên phố khiến dư luận hết sức bức xúc. Điều này này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ra nhiều vụ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Thả rông trâu bò, gia súc vốn là tập tục nhiều nơi đã cấm, tuy nhiên người tham gia giao thông vẫn dễ dàng bắt gặp cảnh trâu bò dàn hàng đi nghênh ngang trên các tuyến đường.



Theo người dân địa phương, hàng ngày, đàn trâu bò được thả rông. Nhiều đàn trâu khi thì cùng nằm trên vỉa hè, lúc lại nối nhau đi lang thang xuôi ngược trên đường quốc lộ 2C. Có lúc, đàn trâu còn tha thẩn đi vào quốc lộ 1A, gây cản trở, mất ATGT nghiêm trọng.

Trâu bò đi xuyên qua quốc lộ 1A là điều quá bình thường đối với những người dân và các lái xe qua đoạn đường này. Hơn nữa, những lái xe còn mách nhau kỹ năng đối phó khi gặp những tình huống như thế này với câu “chó tránh đầu, trâu tránh đít”

Những hình ảnh trông nguy hiểm nhưng lại đã trở nên bình thường với người dân sống ở khu vực này.



Anh A.T (trú tại Kỳ Lợi) cho biết: “Đoạn đường Nguyễn Trãi dài 5km nhưng không lắp đặt đèn chiếu sáng ven đường, cột mốc ven đường không sơn phản quang, trâu bò thả rông thường xuyên “lởn vởn” là nguyên dân dẫn đến nhiều vụ tai nạn. Dù đã rất cảnh giác nhưng bản thân tôi cũng vì tránh trâu bò đột ngột lao ra giữa đường mà đã ngã xe và bị thương”.

Phường Kỳ Long hiện có khoảng 25 hộ chăn nuôi trâu bò, với tổng đàn 150 con. Việc các hộ gia đình ở khu tái định cư chăn nuôi trâu bò với tập quán thả rông đã trở thành vấn đề khó giải quyết đối với chính quyền địa phương. Đơn cử, một số hộ gia đình thản nhiên để cho đàn trâu, bò của mình chăn thả ngoài đường mà không có người đi cùng.

...

“Không chỉ đi tha thẩn ở trên đường, đàn bò còn phá nát cây cỏ, rau màu trên đường đi. Bò còn phóng uế đầy đường, hôi thối chịu không nổi, cứ dọn xong lại thấy. Đặc biệt là không thấy người chủ của các đàn bò hay là người trông nó, cứ mặc kệ đàn bò đi lông nhông ngoài đường.”- chị L.(trú tại xã Kỳ Thịnh) trao đổi với phóng viên.

Thiếu tá Lê Doãn Thái - Phó Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh cho biết: "Bên cạnh việc người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ thì súc vật không được chăn dắt, chạy qua đường bất ngờ là nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT).

Trâu bò được thả rông chạy đầy đường, còn phóng uế, gây nên tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh.



Mặc dù Luật Giao thông đường bộ đã có quy định, tuy nhiên hiện nay lực lượng chức năng cũng chưa thể áp dụng để xử lý các trường hợp người dân chăn dắt gia súc trên đường.

Khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định không được thả rông súc vật trên đường bộ. Trường hợp chủ sở hữu chăn thả, dẫn dắt gia súc đi trên đường không tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Thậm chí, nếu gia súc làm chết người thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội vô ý làm chết người” với khung xử lý thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 3 - 10 năm, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường theo Bộ luật Dân sự.

Để đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường, không để xảy ra TNGT đáng tiếc do súc vật gây ra, các cơ quan chức năng cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý và thường xuyên tuyên truyền nhân nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT, hạn chế thấp nhất có thể các TNGT do súc vật gây ra, trả lại diện mạo đô thị văn minh, an toàn hơn.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Công Luận