Hà Tĩnh: B.ắ.t nóng n.g.hi ph.ạ.m h.i.ế.p d.â.m cụ bà 75 tuổi

Tối 2/5, trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công an huyện này vừa bắt giữ Nguyễn Doãn Bảo (SN 1983), trú tại thôn Đại Tiến, xã An Dũng, huyện Đức Thọ - nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi trên địa bàn, xảy ra vào chiều cùng ngày.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 chiều nay. Thời điểm này, Nguyễn Doãn Bảo đến chơi tại nhà bà Ph.T.L. (SN 1949) trú tại thôn Trung Nam, xã An Dũng, huyện Đức Thọ.

Quá trình này, Bảo đã thực hiện hành vi xấu xa với bà L. mặc sức nạn nhân liên tục van xin.

Hình ảnh cho thấy Bảo đang ra sức thực hiện hành vi xấu xa với nạn nhân.

Sự việc chỉ dừng lại khi người thân bà L. nghe tiếng kêu cứu, chạy vào nhà. Tuy nhiên, Bảo đe doạ rồi mặc quần áo bỏ trốn.

Quá trình thực hiện hành vi đồi bại của Bảo đã bị camera an ninh của gia đình bà L. ghi lại.

...

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhận trình báo, Công an huyện Đức Thọ đã triển khai lực lượng truy bắt. Đến 20h tối nay, Nguyễn Doãn Bảo đã bị bắt giữ.

“Hiện nay mẹ vợ tôi đang được đưa đi giám định. Qua hình ảnh camera gia đình ghi lại rất rõ tất cả việc Nguyễn Doãn Bảo hiếp dâm mẹ vợ tôi”, anh Lê Văn P. trú thôn Trung Nam, xã An Dũng, huyện Đức Thọ– con rể của bà L. thông tin.

Ngôi nhà xảy ra sự việc.

“Chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng Bảo. Hiện, đang làm việc. Bảo là đối tượng vừa mới ra tù về”, Trưởng Công an huyện Đức Thọ thông tin thêm.

Được biết, nghi phạm Nguyễn Doãn Bảo từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Đối tượng vừa mới được mãn hạn tù về địa phương.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn