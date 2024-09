Hà Tĩnh: Bất cập phòng, chống cháy nổ tại các chợ

Your browser does not support the video tag.

Chợ Cày ở trung tâm huyện Thạch Hà hiện có hơn 250 hộ kinh doanh. Tại đây, mặc dù hệ thống phòng cháy, chữa cháy được lắp đặt khá đầy đủ, nhưng lại bị mắc kẹt lâu ngày dưới các gian hàng cố định. Ngoài ra, tại khu nhà ở và kinh doanh liền kề xuất hiện rất nhiều “chuồng cọp” được làm bằng sắt thép kiên cố, bịt kín lối thoát hiểm, vi phạm các quy định về phòng, chống cháy.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có 148 chợ từ hạng 1 đến hạng 3. Qua khảo sát, nhiều khu chợ hạng 2 và hạng 3 cơ sở vật chất đã bị xuống cấp, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy chưa đáp ứng yêu cầu. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống cháy nổ tại các chợ, nếu chẳng may hỏa hoạn bất ngờ xảy ra.

Những bất cập trong công tác phòng, chống cháy nổ tại các chợ ở tỉnh Hà Tĩnh cần được các cấp có thẩm quyền, các lực lượng chức năng kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ.

