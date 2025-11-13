Hà Tĩnh: 485 "ma men" bị xử phạt gần 1,8 tỉ đồng

Sáng 13-11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn trên toàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn đối với một tài xế xe tải



Theo đó, từ ngày 18-10 đến nay, 734 tổ tuần tra, kiểm soát với sự tham gia của gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã, phường triển khai công tác tuần tra, kiểm soát vào khung giờ trưa và tối tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm.

... Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe máy



Qua kiểm tra phát hiện 485 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 433 trường hợp đi xe máy, 46 trường hợp đi ô tô). Tổng số tiền xử phạt gần 1,8 tỉ đồng.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì kiểm tra nồng độ cồn, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự ATGT.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động