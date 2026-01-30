Hà Tĩnh: 13 điểm cấp thẻ căn cước sau sáp nhập đơn vị hành chính

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lựa chọn 13 địa điểm cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử thuận tiện, hợp lý, tạo thuận lợi cho công dân khi đến thực hiện các thủ tục cấp căn cước.

Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: "Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ động khảo sát các địa điểm bố trí làm thủ tục cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử. Theo đó, đã lựa chọn các vị trí thuận tiện, hợp lý trên cơ sở kế thừa trụ sở công an cấp huyện (cũ) nhằm tạo thuận lợi cho công dân khi đến thực hiện các thủ tục. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền về các địa điểm tổ chức cấp thẻ căn cước tại các xã, phường để người dân kịp thời nắm bắt".

13 điểm thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử trên địa bàn Hà Tĩnh gồm:

1. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) - số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh.

2. Công an xã Đức Thọ (số 80, đường Yên Trung, TDP 7, xã Đức Thọ).

3. Công an xã Vũ Quang (số 17, đường Nguyễn Công Trứ, TDP 4, xã Vũ Quang).

4. Công an xã Hương Sơn (số 199, đường Lê Lợi, TDP 5, xã Hương Sơn).

5. Công an xã Kỳ Anh (thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Anh).

6. Công an xã Tiên Điền (số 196, đường Nguyễn Du, TDP Giang Thủy, xã Tiên Điền).

7. Công an phường Nam Hồng Lĩnh (đường 2/9, TDP 6, phường Nam Hồng Lĩnh).

8. Công an xã Can Lộc (số 01, đường Nguyễn Huy Tự, TDP 1, xã Can Lộc).

9. Công an xã Hương Khê (đường Trần Phú, TDP 7, xã Hương Khê).

10. Công an xã Thạch Hà (số 34, đường 19/8, TDP 7, xã Thạch Hà).

11. Công an phường Sông Trí (số 231 đường Lê Đại Hành, phường Sông Trí).

12. Công an xã Cẩm Xuyên (TDP 10, xã Cẩm Xuyên).

13. Công an phường Thành Sen (số 173, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen).

Tác giả: BBT

Nguồn tin: hatinh.gov.vn