Giúp con lợp lại mái nhà sau bão, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị ngã tử vong

Ngày 28/8, thông tin từ UBND xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông trong lúc lợp lại mái nhà bị hư hỏng sau bão số 5 bị ngã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông H.C.L. (60 tuổi, thôn Bắc Hòa, xã Yên Hòa).

Trước đó, chiều 27/8, ông L. trong lúc lợp lại mái nhà cho con trai là H.C.V (SN 1993 trú thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa) không may ngã rơi xuống đất.

Người thân tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Ngay sau đó, nạn nhân được người thân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Theo số liệu thống kê mới nhất, bão số 5 tại Hà Tĩnh khiến 1 người chết, 9 người bị thương; 7 ngôi nhà sập đổ, 1.200 nhà ngập sâu, 6.300 nhà tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; gần 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu ngập úng, ngã đổ; hơn 2.400 ha cây lâu năm, cây ăn quả thiệt hại cùng 15.800 cây xanh gãy đổ. Bão cũng làm 4.000 tấn thủy sản hư hại, nhiều tàu cá bị chìm tại các khu neo đậu.

Ngoài ra, hạ tầng điện bị tàn phá nặng nề với 240 cột điện gãy đổ, 20.000 m dây điện đứt khiến 64/69 xã phường mất điện. Thủy lợi, đê điều, giao thông nhiều nơi sạt lở, hư hỏng; 45 tấn lương thực bị ẩm ướt, 4 cầu và 2 cống giao thông hỏng nặng.

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực, khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 5 để người dân sớm định lại cuộc sống.

