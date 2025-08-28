Tài xế taxi tử vong khi cố ngăn xe của mình lùi lại phía sau

Your browser does not support the video tag.

Theo hãng tin EBC News, vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ở Đông Cảng, Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc, vào khoảng 7h tối ngày 25/8.

Người lái xe họ Vương đã đỗ xe của mình trước một cửa hàng nhưng vẫn để động cơ nổ và dường như không kéo phanh tay, khiến xe bắt đầu lăn về phía sau.

Trong nỗ lực tuyệt vọng, Vương đã cố gắng chặn chiếc xe bằng cơ thể của mình. Tuy nhiên, người đàn ông này sau đó ngã xuống đường và bị bánh sau của chiếc taxi cán qua người.

Hàng chục người qua đường và lính cứu hỏa đã chạy đến giúp đỡ, nâng chiếc xe ô tô lên để kéo người đàn ông ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Bất chấp mọi nỗ lực của họ, bệnh viện tuyên bố ông Vương đã tử vong.

Các nhân chứng cho biết một số tài xế taxi gần đó đã ngay lập tức nhảy vào để kéo phanh tay và dừng được chiếc xe lại.

Hơn hai mươi người, bao gồm cư dân địa phương và nhân viên cứu hộ, đã cùng nhau làm việc để giải cứu tài xế.

Chính quyền đã xác nhận thông tin ban đầu, chiếc xe vẫn chạy mà không kéo phanh tay, dẫn đến vụ tai nạn chết người.

