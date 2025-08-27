Thẩm phán không nhận 100 triệu đồng 'quà cảm ơn' trong đường dây chạy án tại Đà Nẵng

Thẩm phán Lê Tự, thành viên Ủy ban Thẩm phán, chánh tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, vừa có quyết định nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 4-2025 - Ảnh: TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Theo kết luận điều tra mới nhất Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành về đại án "đưa hối lộ", "nhận hối lộ" và "môi giới hối lộ" tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh thành, có một thẩm phán không nhận tiền chạy án.

Đưa 300 triệu đồng nhờ trả lời bác kháng nghị giám đốc thẩm

Đó là vụ "môi giới hối lộ" số tiền 300 triệu đồng của Tô Thành Trung, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk liên quan vụ án "tranh chấp quyền sở hữu và đòi tài sản" theo bản án dân sự phúc thẩm số 81/2024/DS-PT của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Nguyên đơn trong vụ án là bà Hồ Tống Đoan Châu, bị đơn là ông Nguyễn Phúc Hậu. Bản án phúc thẩm tuyên: chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Châu, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Buôn Ma Thuột, buộc ông Hậu phải trả lại 4 thửa đất tại phường Ea Tam và phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột cùng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bà Châu.

Sau phiên phúc thẩm, Chi cục Thi hành án dân sự TP Buôn Ma Thuột ban hành quyết định thi hành án theo yêu cầu của bà Châu, yêu cầu ông Hậu phải trả lại 4 thửa đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo như bản án đã tuyên. Tô Thành Trung, chấp hành viên Chi cục Thi hành án TP Buôn Ma Thuột, được phân công tổ chức thi hành vụ án trên.

Trong thời gian này, bị đơn Nguyễn Phúc Hậu có đơn gởi Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm đã tuyên; đồng thời có đơn gởi cơ quan thi hành án xin hoãn tổ chức thi hành án để chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm.

Biết ông Hậu có đơn đề nghị tạm dừng thi hành án, bà Phan Thị Mỹ Dung (50 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, mẹ bà Châu) đến gặp Trung.

Bà Dung nhờ Trung liên hệ Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng giúp trả lời đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của ông Hậu theo hướng không chấp nhận đơn của ông Hậu và được Trung đồng ý giúp.

...

Trung liên hệ bà Nguyễn Thị Nga (43 tuổi, cựu phó phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) đặt vấn đề nhờ giúp và được Nga đồng ý.

Sau đó, bà Dung đưa 300 triệu đồng cho Trung để lo việc. Nhận số tiền này xong, Trung chuyển cho Nguyễn Thị Nga 250 triệu đồng theo thỏa thuận trước đó giữa 2 người.

Thẩm phán Lê Tự từ chối "quà cảm ơn" 100 triệu đồng

Nhận được tiền, Nga đến phòng làm việc của ông Lê Tự, thẩm phán, chánh tòa kinh tế thuộc Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, nhờ ông giúp sớm trả lời đơn kháng nghị giám đốc thẩm của ông Hậu theo hướng không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm. Ông Tự nói nếu đúng quy định thì ông sẽ giúp.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ông Tự thấy không có căn cứ để kháng nghị vụ án nên đã ký ban hành thông báo về việc không có căn cứ kháng nghị theo đơn đề nghị của ông Nguyễn Phúc Hậu. Sau đó bà Nga cầm 100 triệu đồng đưa cho ông Tự để cảm ơn, nhưng vị thẩm phán không nhận số tiền này.

Quá trình điều tra, Trung và Nga khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai phù hợp với kết quả sao kê tài khoản và các tài liệu, chứng cứ thu thập được. Trong vụ án này, Trung và Nga bị đề nghị truy tố tội danh "môi giới hối lộ".

Khi đánh giá hành vi người có liên quan trong vụ việc, cơ quan điều tra cho rằng thẩm phán Lê Tự trong quá trình giải quyết đơn kháng nghị giám đốc thẩm của ông Nguyễn Phúc Hậu đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật, không nhận tiền của Nguyễn Thị Nga nên không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ