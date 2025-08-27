Ngành giáo dục Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão số 5

Trường THCS Hoa Liên ở xã Cổ Đạm là một trong những điểm chịu thiệt hại nặng nề nhất bão số 5 gây ra. Theo lãnh đạo nhà trường có 5 phòng chức năng và 3 phòng học bị hư hỏng nặng, trong đó tám phòng học xây dựng từ năm 2012 đã bị đổ sập một phần.

Thầy cô Trường THCS Hoa Liên, xã Cổ Đạm dọn dẹp những viên gạch hư hỏng sau bão số 5 càn quét qua

Bê tông rơi xuống làm hỏng sân khấu, mái tôn vừa đầu tư gần 500 triệu đồng năm ngoái cũng bay hết. Ngoài ra, khoảng 20 cánh cửa và ô gió bị gió giật tung, cùng với 10 cây xanh trong khuôn viên trường bị bật gốc hoặc gãy đổ

Ông Trần Minh Đô, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Cơn bão quần thảo nhiều giờ khiến trường học bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ước tính thiệt hại lên tới gần 1 tỷ đồng. Chúng tôi đề xuất hỗ trợ nhân lực từ chính quyền địa phương vì công việc quá lớn. Nếu không có sự giúp đỡ, việc tựu trường ngày 29/8 sẽ không kịp. Nhà trường mong muốn phối hợp chặt chẽ với địa phương để dọn dẹp, hỗ trợ kinh phí nhằm ổn định dạy học và học tập cho học sinh".

Ngành giáo dục Hà Tĩnh đang nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão số 5 nhằm đảm bảo cho năm học mới

Còn tại Trường THCS Sơn Lộc ở xã Sơn Lộc cũng bị thiệt hại nặng nề do bão số 5 gây ra.

Thầy Hoàng Thế Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bão quật đổ dãy nhà 8 phòng thực hành bộ môn, trong khi ba phòng của giáo viên bị tốc mái hoàn toàn. Gió lớn kèm theo mưa bão đã làm hỏng nặng đồ đạc, sách vở thư viện, máy vi tính và tivi.

“Khó khăn lớn nhất là kinh phí để xây dựng lại dãy nhà bị đổ sập. Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương để tìm phương án xử lý, hy vọng sớm đón học sinh trở lại. Hiện nhà trường đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục, vệ sinh lại trường lớp để đảm bảo cho các em trong ngày tựu trường ngày 29/8 tới”, thầy Hoàng Thế Anh cho biết thêm.

Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, có tới 156 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại ước tính vượt quá 121 tỷ đồng. Hiện nay, toàn bộ học sinh tại 666 trường học trên địa bàn đang tạm nghỉ để đảm bảo an toàn, chờ thông báo trở lại khi thời tiết ổn định.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập bốn đoàn công tác xuống các trường để nắm bắt tình hình thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026.

“Hiện tại, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Chúng tôi sẽ thông báo cho học sinh trở lại trường khi thời tiết cho phép”, đại diện Sở cho hay.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn