Giữa một siêu đô thị ESG++ triệu trải nghiệm, vì sao giới tinh hoa chọn sống ở Vịnh Ngọc?

Giới tinh hoa chọn chốn an cư bền vững

Thực tiễn tại các đô thị ESG hàng đầu thế giới cho thấy, khi hệ sinh thái được bảo vệ, hạ tầng được quy hoạch bền vững và nhịp sống được tổ chức hợp lý, chi phí rủi ro của đời sống đô thị giảm xuống, chất lượng sống được nâng cao, đồng thời tuổi thọ tài sản được kéo dài theo thời gian. Đây chính là lý do mô hình ESG ngày càng trở thành “chuẩn sống” của tầng lớp tinh hoa toàn cầu.

Tại Hammarby Sjöstad (Stockholm), một trong những đô thị ESG tiêu biểu của châu Âu, phần lớn cư dân ưu tiên di chuyển bằng phương tiện xanh, mức tiêu thụ năng lượng và phát thải CO₂ giảm hơn 50% so với mặt bằng chung. Môi trường sống trong lành giúp sức khỏe và tinh thần của cư dân được cải thiện rõ rệt. Song song, giá BĐS tại khu vực này ghi nhận mức tăng 20-25% so với các khu lân cận - minh chứng rõ nét cho mối liên hệ giữa phát triển bền vững và giá trị tài sản.

Tại Ý, Costa Smeralda từ lâu đã trở thành biểu tượng của phong cách sống xa hoa bền vững. Đô thị ESG này có không khí và nước biển sạch hàng đầu châu Âu; mức ô nhiễm gần như bằng 0; năng lượng sử dụng 100% là năng lượng sạch… Nhờ đó, giá trị BĐS Costa Smeralda đã tăng hơn 30% ngay giai đoạn 1970-1990 và tăng gấp hàng chục lần đến nay. Đỉnh điểm, có những căn biệt thự trị giá tới 200-300 triệu USD. Nhiều tỷ phú, ngôi sao Hollywood, thành viên Hoàng gia Anh và các nhà lãnh đạo thế giới đều có biệt thự, du thuyền tại đây. Đối với giới siêu giàu, đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, mà là tài sản an cư có tuổi thọ giá trị kéo dài qua nhiều thế hệ.

Costa Smeralda sở hữu chỉ số hạnh phúc cộng đồng và chất lượng sống cao nhất tại Ý

Theo chuyên gia Nguyễn Thị Hương Thu - đồng sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tư vấn Công trình xanh GreenViet - mô hình ESG giúp cư dân nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, gia tăng kết nối cộng đồng, từ đó đạt được trạng thái hài lòng và hạnh phúc bền vững.

“Với người ở thực, giá trị ESG thể hiện ở chất lượng sống mỗi ngày. Với tài sản, đó là khả năng và tỷ lệ cho thuê, sinh dòng tiền vượt trội, duy trì giá trị dài hạn và tính thanh khoản ổn định theo thời gian”, bà Thu phân tích.

Vịnh Ngọc - Sống cân bằng giữa miền xanh và nhịp sống trung tâm

Trong bối cảnh đó, Vịnh Ngọc - tâm điểm sống ESG nhất trong lòng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - trở thành một lựa chọn mang tính tuyên ngôn của giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế. Giữa siêu đô thị ESG++ quy mô 2.870 hecta, Vịnh Ngọc không được kiến tạo cho số đông mà dành cho những chủ nhân đã đi qua giai đoạn “ở cho tiện”, để bước sang một tầng sống khác - nơi mỗi lựa chọn phản ánh triết lý sống, gu thẩm mỹ và tầm nhìn dài hạn.

... Vịnh Ngọc - “Vịnh tỷ phú” hấp dẫn giới tinh hoa toàn cầu nhờ chuẩn sống cân bằng hiếm có

“Vịnh tỷ phú” trong lòng siêu đô thị ESG++ sở hữu địa thế hiếm có. Một bên là đại dương rộng mở, một bên là hệ sinh thái rừng ngập mặn 75.000 ha - “lá phổi xanh” có giá trị sinh thái toàn cầu. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 13 phút di chuyển bằng đường sắt cao tốc để tiếp cận trung tâm TP.HCM, trong khi ngay kế cận là trục tài chính - thương mại - giải trí Vịnh Tiên.

Nhờ cấu trúc quy hoạch này, tại Vịnh Ngọc, sự sôi động không lấn át đời sống riêng tư, và sự an nhiên không đồng nghĩa với tách biệt. Hai yếu tố tưởng chừng đối lập ấy tồn tại song song, nâng đỡ chất lượng sống mỗi ngày của cư dân.

Không gian sinh thái tại Vịnh Ngọc được định hình bởi đường bờ biển dài hàng chục km và mặt nước rộng tới 800 ha của hồ Lagoon, tạo nên một lớp vi khí hậu riêng biệt. Theo tính toán, nhiệt độ trung bình tại khu vực này sẽ luôn thấp hơn trung tâm TP.HCM khoảng 2-3°C. Với những người làm việc ở cường độ cao, đây là nền tảng cho sức khỏe thể chất, sự minh mẫn và khả năng duy trì phong độ dài hạn.

Trong không gian ấy, các căn biệt thự Vịnh Ngọc được kiến tạo như những tác phẩm kiến trúc mang đậm dấu ấn nghệ thuật, từ chiều sâu Á Đông trầm tĩnh, nét cổ điển châu Âu chuẩn mực đến tinh thần đương đại tinh giản. Mỗi phong cách không chỉ là hình hài kiến trúc, mà là một tuyên ngôn sống, phản chiếu vị thế và gu thẩm mỹ đã được vun đúc theo thời gian.

Quan trọng hơn, mỗi ngôi nhà đều được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với mặt nước, được xem là phần mở rộng tự nhiên của không gian sống. Với nhiều gia chủ, bãi biển phía sau nhà là nơi bắt đầu buổi sáng tĩnh lặng, là khoảng nghỉ cần thiết sau những chuyến công tác xuyên lục địa, và là “ranh giới mềm” giữa thế giới riêng tư và nhịp sống bên ngoài.

Những căn biệt thự Vịnh Ngọc đều sở hữu đặc quyền bãi biển riêng phía sau nhà

Bên cạnh giá trị “chữa lành” từ hệ sinh thái xanh triệu năm tuổi, chuỗi tiện ích tại Vịnh Ngọc được phát triển xoay quanh triết lý sống khỏe và sống cân bằng. Từ bệnh viện quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác với Cleveland Clinic (Mỹ), bộ đôi công viên nội khu rộng gần 3 ha,nhà thi đấu đa năng Sportia Complex, đến các trung tâm thương mại Vincom, tổ hợp vui chơi giải trí 24/7 Cosmo Bay... tất cả cùng vận hành để tạo nên một hệ sinh thái sống toàn diện, nơi cư dân có thể chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng và tận hưởng nhịp sống hiện đại mà không cần đi xa hay đánh đổi sự an yên.

Trong bối cảnh ESG đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu thay vì một tuyên ngôn mang tính xu hướng, với tầng lớp tinh hoa, Vịnh Ngọc không chỉ là nơi để ở, mà là một phần trong hệ giá trị cá nhân, là lựa chọn chiến lược phản ánh cách họ nhìn về tương lai, về di sản và về trách nhiệm với thế hệ tiếp nối.

