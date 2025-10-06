Gây án mạng từ mâu thuẫn của bạn gái trong tiệc sinh nhật

Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Lê Anh Phúc (SN 2008), cùng thường trú phường Sa Đéc và Lê Huỳnh Đạt (SN 2005), thường trú xã Tân Phú Trung, để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Văn Hận và Trần Nguyên Phúc.



Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tuấn Kiệt (SN 2006), Lê Trọng Nhân (SN 1990), cùng thường trú phường Sa Đéc; Cao Văn Phong (SN 1996), thường trú xã Bình Hàng Trung; Nguyễn Văn Hận (SN 2001) và Trần Nguyên Phúc (SN 1998), cùng thường trú xã Tân Phú Trung, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng: Hùng, Phúc, Đạt, Kiệt, Nhân và Phong.



Kết quả điều tra xác định, ngày 1/10, bạn gái của Lê Anh Phúc và Nguyễn Văn Hận xảy ra mâu thuẫn trong buổi tiệc sinh nhật.

...

Lê Anh Phúc cùng một số đối tượng đi tìm người để giải quyết mâu thuẫn và đã xảy ra xô xát dẫn đến đâm, đánh nhau với nhóm thanh thiếu niên khác trên đường Hùng Vương (phường Sa Đéc).

Hậu quả là một người chết và một người bị thương tích nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị có liên quan và Công an phường Sa Đéc đến ngay hiện trường tiến hành công tác điều tra. Cơ quan Công an đã triệu tập, làm việc, bắt giữ các đối tượng và thu giữ nhiều hung khí, đồ vật có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Công an các đơn vị, Công an địa phương tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn

