"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy thừa kế bao nhiêu từ vợ tỉ phú?

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy và vợ tỉ phú không có con chung

Tỉ phú Trần Lệ Hoa ra đi vĩnh viễn ở tuổi 85. Theo truyền thông Hoa ngữ, bà qua đời vào ngày 5-4 tại Bắc Kinh - Trung Quốc do bệnh. Tổng tài sản bà để lại khoảng 47 tỉ nhân dân tệ (hơn 6,8 tỉ USD), xếp thứ 12 trong danh sách nữ tỉ phú tự thân giàu nhất thế giới.

Sau sự ra đi của bà Trần Lệ Hoa, công chúng quan tâm nhiều vào việc phân chia tài sản của bà cho chồng là nam diễn viên Trì Trọng Thụy và các con riêng.

Nam diễn viên Trì Trọng Thụy từng đóng vai Đường Tăng trong "Tây Du Ký" năm 1986. Cả hai kết hôn nhưng không có con chung, bà Trần Lệ Hoa thì có 3 người con gồm một trai và hai gái.

Bà Trần Lệ Hoa kết hôn cùng Trì Trọng Thụy năm 1990, cả hai kém nhau 11 tuổi

Tuy nhiên, khác với những gia đình giàu có thường xảy ra tranh chấp gia sản sau khi người sáng lập qua đời, gia đình bà Trần Lệ Hoa lại bình lặng vì đã có sự chuẩn bị trước đó.

Năm 2019, ở tuổi 77, bà Trần Lệ Hoa đã lập di chúc phân chia tài sản. Theo thông tin chưa được sự xác nhận của gia đình bà, tài sản được chia cho Trì Trọng Thụy là khoảng 23 tỉ nhân dân tệ và một bảo tàng gỗ đàn hương đỏ vô giá.

Số còn lại trong tài sản thuộc về các con của bà Hoa bao gồm bất động sản, quyền điều hành kinh doanh công ty...

Đến tháng 6 năm 2025, các bên bắt đầu đàm phán chi tiết việc phân chia tài sản có mặt các luật sư. Bà Trần Lệ Hoa công bố để lại 18,9 tỉ nhân dân tệ cho chồng. Các con mỗi người nhận 10 tỉ nhân dân tệ.

Các con bà giữ quyền điều hành Tập đoàn quốc tế Phú Hoa (Fu Wah) với 71 công ty liên quan, Hội sở tư nhân Trường An và Trung tâm thương giới tại phố Kim Bảo thuộc quận Đông Thành…

Bà Trần Lệ Hoa cũng là mỹ nhân khi trẻ

Ngoài phần tài sản được phân chia, ông Trì Trọng Thụy còn được toàn quyền quản lý, thừa kế văn hóa (giám tuyển trọn đời) bảo tàng gỗ đàn hương đỏ.

Ông có trách nhiệm bảo vệ bộ suy tập, truyền thừa di sản văn hóa phi vật thể, tổ chức triển lãm, giao lưu quốc tế, điều hành quỹ… Tuy nhiên, ông không thừa kế quyền sở hữu tư nhân của bảo tàng, nghĩa là không thể chia tách hoặc bán tài sản này.

Bà Trần Lệ Hoa thấu hiểu chồng, trao lại sứ mệnh văn hóa cho ông

Bảo tàng lưu giữ hơn 300 món đồ gỗ đàn hương thời Minh - Thanh cùng mô hình thu nhỏ tỉ lệ 1:10 của mười sáu tháp cổng thành Bắc Kinh xưa. Lâu nay, ông Trì Trọng Thụy vẫn là phó chủ tịch của bảo tàng, phụ trách việc quản lý nơi đây.

Việc bà Hoa để chồng tiếp tục sứ mệnh văn hóa vừa là an ủi tinh thần vừa để ông tiếp tục công việc quen thuộc, phù hợp sở thích cá nhân.

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy không có con và được cho là từng hứa sau khi qua đời, bảo tàng sẽ được hiến tặng cho nhà nước hoặc trao trả lại cho con cháu gia đình bà Trần Lệ Hoa. Trước đó, ông cũng từng lên tiếng từ chối khối tài sản thừa kế vì cho rằng bản thân không có nhu cầu chi tiêu số tiền lớn như thế.

Cả hai gắn bó với nhau vì cùng chung sở thích văn hóa

Sự tinh tế, thấu hiểu giúp cả hai bền chặt thời gian dài

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa kết hôn từ năm 1990, ông kém bà đến 11 tuổi. Ban đầu, nam diễn viên gặp phải không ít sự mỉa mai của công chúng, cho rằng sống nhờ vợ. Tuy nhiên, tình cảm của cả hai vẫn bền bỉ suốt thời gian dài.

Có nhiều sở thích chung như Kinh kịch, văn hóa truyền thống, bảo tàng gỗ… cả hai "tương kính như tân", tình cảm mặn nồng.

Bà Trần Lệ Hoa thường đưa chồng theo khi làm việc nhưng khi chồng tham gia sự kiện văn hóa, giải trí thì bà không theo vì e ngại mình sẽ làm ảnh hưởng, gây mất tự nhiên trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả. Chính sự tinh tế, thấu hiểu lẫn nhau là bí quyết giúp cả hai giữ được tình cảm lâu dài.

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: Báo Người Lao Động