Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng giúp đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Bualoi

Ca sĩ Đức Phúc nhanh chóng ủng hộ 1 tỷ đồng để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Mới đây, trên trang cá nhân ca sĩ Đức Phúc thông báo anh và công ty đã chuyển 1 tỷ đồng đến tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban Cứu trợ Trung ương. Nam ca sĩ viết: "Đức Phúc và Đức Phúc Entertainment xin ủng hộ 1.000.000.000 đồng góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra. Cầu mong mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này.

Nhìn hình ảnh và đọc những thông tin về bão mà thương bà con mình lắm, chỉ mong bão qua thật nhanh cho bà con đồng bào của con đỡ khổ và bình an. Mong bà con mọi sự bình an, nếu không có việc cần thiết phải ra ngoài thì mọi người cố gắng ở trong nhà hay ở tại nơi trú chống bão tập trung cho an toàn nha mọi người".

Hành động này của Đức Phúc nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả như: "Càng ngày càng quý cậu em hơn. Em giỏi quá Phúc ơi", "Từ Hà Tĩnh thân yêu, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đức Phúc vì đã ủng hộ cho người dân khắc phục sau bão lũ, cũng như lan tỏa lòng nhân ái qua những hành động đẹp. Sự giúp đỡ của anh là món quà quý giá, giúp bà con miền Trung có thêm niềm tin và động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này", "Tuyệt vời Đức Phúc, cảm ơn tấm lòng vàng của em"...

Trước đó, trong ngày cuối cùng lưu lại Moskva (Nga) sau chiến thắng tại cuộc thi quốc tế Intervision 2025, ca sĩ Đức Phúc đã đến thăm và quyên góp cho Quỹ từ thiện Here & Now, nơi hỗ trợ trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.

Đức Phúc cho biết ngay sau khi giành giải, điều đầu tiên anh nghĩ đến là dành một phần tiền thưởng để làm từ thiện như lời cảm ơn gửi đến khán giả Nga đã hết lòng ủng hộ mình. Chiến thắng không chỉ khẳng định tài năng của Đức Phúc trên đấu trường quốc tế mà còn để lại ấn tượng đẹp về một nghệ sĩ Việt Nam giàu lòng nhân ái.

