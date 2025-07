Đưa vụ sữa Hiup giả và 5 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.776 vụ/4.038 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã kết luận điều tra 7 vụ án/127 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/87 bị can; xét xử sơ thẩm 7 vụ án/94 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án/221 bị cáo. Đã mở rộng điều tra, khởi tố mới 2 vụ án; khởi tố thêm 40 bị can từ 8 vụ án; kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An; ban hành cáo trạng truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Xét xử sơ thẩm, phúc thẩm một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo như hoàn thành xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại dự án Sài Gòn - Đại Ninh (Lâm Đồng); vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thái Sơn, Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam... Hoàn thành xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC; vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil...