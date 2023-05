Dự án trường mầm non tư thục Can Lộc xây dựng khi chưa được giao đất, chưa được cấp phép xây dựng

Nhiều lần xin gia hạn tiến độ, chưa được giao đất và xây dựng không phép

Dự án xây dựng trường Mầm non (MN) tư thục Can Lộc được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 do nhà đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Bảo Long thực hiện (địa chỉ: số 113 đường Nguyễn Công Trứ, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh).

Dù chưa được chưa được giao đất và chưa có giấy phép xây dựng nhưng dự án trường MN Tư thục Can Lộc xây dựng đã san lấp mặt bằng và xây dựng xong phần móng.

Dự án trường MN tư thục Can Lộc được xây dựng với quy mô 600 cháu, với diện tích khoảng 8.370 m2. Tổng vốn dự kiến 35 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự án: 50 năm, thời hạn hoàn thành toàn bộ dự án tháng 9/2020.

Tuy nhiên, sau khi được chấp thuận chủ trương dự án, nhà đầu tư vẫn án binh bất động, không tiến hành các thủ tục sau khi được chấp thuận chủ trương, không xây dựng dự án theo tiến độ. Trong quá trình đó, UBND huyện Can Lộc đã có liên tục các văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Kế hoạch Đầu Tư, Sở Tài Nguyên Môi trường về việc đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương xây dựng dự án.

Đơn cử, UBND huyện Can Lộc đã có các văn bản số 1105/UBND-TCKH ngày 15/5/2019; Văn bản số 2249/UBND-TCKH ngày 05/9/2019 và Văn bản số 270/UBND-TCKH ngày 06/02/2020 ...

Tháng 6/2020, sau khi hết thời hạn thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư chưa thực hiện dự án mà có văn bản xin giãn tiến độ và được sở Kế hoạch đầu tư cho phép giãn tiến độ thực hiện 24 tháng tại Quyết định số 101/QĐ-SKHĐT ngày 14/9/2020 (đến tháng 6/2022). Đến nay, sau 2 lần gia hạn tiến độ dự án, đã quá 10 tháng với quyết định gia hạn lần 2 mà dự án vẫn không hoàn thành, chủ đầu tư tiếp đề xuất gia hạn dự án thêm 24 tháng.

Và đến thời điểm hiện tại, mặc dù chưa thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước và chưa được sở Tài nguyên môi trường giao đất thực địa và chưa được sở Xây dựng cấp phép xây dựng nhưng nhà đầu tư vẫn ngang nhiên san lấp mặt bằng và xây dựng xong phần móng công trình.

Trước tình hình về vi pham tại dự án Trường mần non Tu thục Can Lộc, ngày 21/4/2023 UBND huyện Can Lộc, UBND thị trấn Nghèn đã có cuộc làm việc với chủ đầu tư dự án trường MN Tư thục Can Lộc.

Tại buổi làm việc, các phòng chuyên môn huyện và UBND Thị trấn Nghèn đã làm rõ việc chủ đầu tư dự án đã vi phạm tiến độ dự án và có nhiều sai phạm. Các thủ tục pháp lý của dự án chưa hoàn thiện, chưa bàn giao đất thực địa do chưa nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa, giấy phép xây dựng chưa có nhưng đã tiến hành san lấp mặt bằng và xây dựng. Cũng tại buổi làm việc, UBND huyện yêu cầu UBND Thị trấn Nghèn lập biên bản đình chỉ, đề xuất xử phạt và làm đúng theo quy định pháp luât.

Chủ đầu tư “ôm” dự án đất vàng rồi ì ạch, huyện Can Lộc đề nghị thu hồi dự án

Ngày 20/4/2023, Sở Kế hoạch đầu tư có văn 1071/SKHĐT-DNĐT gửi UBND huyện Can Lộc về việc ý kiến thẩm định điều chỉnh dự án: xây dựng trường MN tư thục Can Lộc, thị trấn Nghèn thêm thời hạn 24 tháng.

UBND Thị trấn Nghèn báo cáo sai phạm của dự án và đề xuất xử lý vi phạm của dự án.

Sau khi nhận được văn bản, ngày 24/4, UBND huyện Can Lộc đã có văn bản số 1623/UBND-TCKH Về việc ý kiến thẩm định điều chỉnh dự án: xây dựng trường MN tư thục Can Lộc, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Tại văn bản, UBND huyện đã nêu rõ : UBND huyện không đồng ý cho nhà đầu tư điều chỉnh dự án vì đã hai lần giản tiến độ ( đến tháng 6/2022 là 39 tháng) nhưng nhà đầu tư không thực hiện dự án, mặc dù UBND huyện, UBND thị trấn Nghèn đã phối hợp GPMB và có nhiều văn bản gửi các sở ngành và UBND tỉnh để đôn đốc.

Mặt khác, tuy chưa làm đầy đủ các thủ tục giao đất và cấp phép xây dựng nhà đầu tư tự ý triển khai thực hiện gây nhiều ý kiến phản ánh của Nhân dân địa phương. UBND huyện Can Lộc đề nghị các sở ngành báo cáo UBND tỉnh thu hồi dự án.

Cũng liên quan đến sai phạm của trường MN tư thục Can Lộc, ngày 24/4/2024, UBND Thị trấn Nghèn đã có báo cáo số 29/BC-UBND về việc tình hình vi phạm dự án MN tư thục Nghèn và đề xuất phương án xử lý vi phạm của dự án trên theo pháp luật quy định.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Can Lộc chưa có một trường Mần non tư thục nào hoạt động, nhu cầu cầu bà con nhân dân là rất lớn. Thế nhưng, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Bảo Long sau 4 năm “ẵm” được khu đất vàng nhưng vẫn ì ạch, vi phạm không hoàn thành dự án gây ảnh hưởng nhiều dư luận trong nhân dân. Và liệu rằng vớ những sai phạm đó, chủ đầu tư dự án sẽ bị xử lý như thế nào? Dự án có tiếp tục được gia hạn tiến độ hay không?

Môi trường Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Thu Hường

Nguồn tin: moitruongxaydungvn.vn