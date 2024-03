Dự án 1.200 tỷ đồng ở Hà Tĩnh trở thành nơi đàn bò gặm cỏ

Your browser does not support the video tag.

Dự án trung tâm thương mại khách sạn 1.200 tỷ trở thành bãi chăn bò

Dự án Trung tâm thương mại khách sạn, Ville BMC - Việt Trung tọa lạc trên khu "đất vàng" rộng gần 3ha tại phường Đại Nài (thành phố Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư 1.230 tỷ đồng. Đây là dự án do Công ty cổ phần Hợp tác đầu tư Việt Trung (Công ty Việt Trung) làm chủ đầu tư và nhiều lần xin được điều chỉnh dự án.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, năm 2004, tỉnh Hà Tĩnh giao cho Công ty Việt Trung thuê khu đất trên để xây dựng dự án nhà máy bia, tuy nhiên dự án sau đó không được thực hiện. Đến năm 2017, Hà Tĩnh đã đồng ý cho Công ty Việt Trung chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất đối với khu đất của nhà máy bia bỏ hoang để làm Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn Villa BMC Việt – Trung.

Tuy nhiên sau 7 năm triển khai, khu đất dự án vẫn “án binh bất động”, trở thành nơi đàn bò gặm cỏ.

Cổng vào dự án nằm ở mặt đường Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) bị khóa kín, bên trong cây cối mọc um tùm.

Hạng mục bến tàu du lịch và cảng đón đã được xây dựng, tuy nhiên không một bóng người.

Một số nhà hàng, cơ sở kinh doanh từng hoạt động trên khuôn viên dự án bị dỡ bỏ để lại những bức tường nằm chỏng chơ, nhếch nhác.

Rác thải, mảnh kính nằm vương vãi khắp nơi.

Những khối bê tông lớn nằm chỏng chơ, hoen rỉ bên trong khuôn viên dự án.

Dãy ki ốt cho thuê tại mặt đường Hà Huy Tập.

Khu đất vàng nằm đắp chiếu khiến người dân không khỏi xót xa.

Trả lời VTC News, Ông Phạm Mạnh Hiền, Chủ tịch UBND phường Đại Nài cho biết, khu đất để xây dựng dự án Trung tâm thương mại khách sạn, Ville BMC - Việt Trung đã bị bỏ hoang nhiều năm nay. Do vị trí đất nằm ở nơi đắc địa nên chúng tôi mong muốn doanh nghiệp khởi động dự án, tránh lãng phí đất đai.



