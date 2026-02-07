Đại diện bóng đá Việt Nam “nín thở” chờ đợi đối thủ tranh vé World Cup

Ngày 12/2 tới, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho VCK U17 châu Á 2026, giải đấu sẽ tính suất châu Á tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Tham dự giải đấu này có 16 đội tuyển được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 8 đội) giành quyền vào tứ kết.

Đáng chú ý, 8 đội vượt qua vòng bảng cũng sẽ là đại diện châu Á tham dự VCK U17 World Cup 2026 tại Qatar. Trong trường hợp Qatar vượt qua vòng đấu bảng, đội cuối cùng của châu Á tham dự VCK U17 World Cup 2026 sẽ là đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng.

U17 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Cristiano được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng để mang về tấm vé lịch sử tham dự VCK U17 World Cup cho bóng đá Việt Nam.

Trước lễ bốc thăm, AFC đã tiến hành phân nhóm hạt giống cho giải đấu này. Nhóm 1 có Saudi Arabia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Uzbekistan. Nhóm 2 có Tajikistan, Australia, Yemen và Indonesia. Nhóm 3 gồm: Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ. Nhóm 4 có Triều Tiên, UAE, Qatar và Myanmar.

VCK U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 22/5 tại Saudi Arabia.

Tác giả: PV

Nguồn tin: VOV.VN