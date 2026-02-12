Đình Bắc ghi bàn, CLB Công an Hà Nội thắng lớn ở cúp châu Á

Được tung vào sân trong hiệp hai thay cho Quang Hải trong trận đấu tối 11-2, khi tỉ số đang là 3-0 nhờ cú đúp của Quang Hải và bàn khác của China, Đình Bắc nhanh chóng hòa nhịp vào thế trận đang nghiêng hẳn về phía CAHN.

Anh di chuyển linh hoạt, chủ động nhận bóng, sẵn sàng đối mặt trong những tình huống một chọi một và liên tục tạo sức ép lên hàng thủ đối phương. Sự tự tin trong từng pha xử lý cho thấy khát khao chứng minh của chân sút quê Nghệ An sau quãng thời gian không dài nhưng đủ để tạo áp lực.

Đình Bắc ghi bàn đầu tiên sau giải U23 châu Á, CAHN thắng đậm Tampines (Ảnh: VNN)



Phải chờ đến phút 90+2, nỗ lực ấy mới được đền đáp. Nhận bóng trong vòng cấm, Đình Bắc thực hiện pha lắc người loại bỏ hậu vệ Tampines rồi tung cú dứt điểm gọn gàng vào góc lưới, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Bàn thắng khép lại trận đấu với tỉ số 4-0, đồng thời đánh dấu pha lập công đầu tiên của anh kể từ sau giải U23 châu lục.

Trước đó, Đình Bắc chỉ được sử dụng ít phút từ băng ghế dự bị trong trận gặp Ninh Bình và không góp mặt ở cuộc đối đầu Tampines tại Shopee Cup ngày 4-2 do gặp vấn đề thể trạng nhẹ. Chính vì vậy, khoảnh khắc lập công lần này mang nhiều tầng ý nghĩa - vừa là sự khẳng định giá trị chuyên môn, vừa mở ra cơ hội lớn hơn trong cuộc cạnh tranh vị trí tại CAHN.

Ở VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc từng khiến người hâm mộ tự hào khi giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích này tại đấu trường U23 châu lục. Ánh hào quang ấy tạo ra kỳ vọng lớn, nhưng cũng đồng thời là áp lực không nhỏ khi anh trở lại môi trường CLB.

Bàn thắng vào lưới Tampines vì thế giống như một nhịp chuyển quan trọng - nhắc lại rằng Đình Bắc vẫn đang tiến về phía trước, với sự điềm tĩnh và khát vọng của một cầu thủ trẻ đã trải qua thử thách ở sân khấu lớn.

