Video: Đồng loạt ra quân tổng kiểm soát xe khách và xe container

Bám sát Kế hoạch số 382/KH-BCA-C08 của Bộ Công an về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, Công an Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác.

Qua theo dõi, nắm tình hình của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh, đợt tổng kiểm soát từ ngày 1/8/2023 đến nay đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của chủ phương tiện và lái xe. Những khó khăn, vướng mắc về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container từng bước được tháo gỡ kịp thời, đúng quy định.

“Đợt tổng kiểm soát được thực hiện tại tất cả các tỉnh, TP trong cả nước. Xe khách của chúng tôi (BKS 77B-01262) chạy tuyến cố định TP Vinh, tỉnh Nghệ An- TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Là lái xe đường dài, tôi luôn chấp hành chạy đúng tốc độ, không chở quá số người quy định, đón trả khách đúng lịch trình, đặc biệt không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông” - lái xe Lê Đình Qúy cho biết.

Sau giai đoạn I của đợt tổng kiểm soát (từ ngày 1/8-14/8/2023), lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh tiếp tục triển khai giai đoạn II (từ ngày 15/8-15/10/2023) tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm. Các giai đoạn được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, khó khăn trong hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp vận tải.

Đến thời điểm này, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm soát 2.940 phương tiện, trong đó có 1.120 xe container.

Đại diện phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 1/8 đến nay, đơn vị đã lập biên bản xử lý 2.630 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 4,5 tỷ đồng; trong đó liên quan đến xe khách, xe container đã tiến hành kiểm soát 2.940 phương tiện; tuyên truyền, ký cam kết 2.435 chủ xe, lái xe; lập biên bản xử lý 276 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 350 triệu đồng.

