Xe “khủng long” né trạm: CSGT các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã có bài phản ánh về thực trạng gần đây, rất nhiều xe “khủng long” như container, xe kéo rơ móc, xe tải… khi lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh, đã tìm cách “né” các chốt tuần tra kiểm soát của CSGT về tốc độ, trọng tải trên tuyến QL1A, cũng như “né” được trạm thu phí cầu Bến Thủy để đi ra Bắc.

Rất nhiều xe “khủng long” chở hàng đã tìm cách theo các nhánh đường từ QL1A, xuống “cung đường vàng”’ ven biển để lưu thông qua Hà Tĩnh, khiến mật độ lưu lượng phương tiện trên tuyến đường này gần đây tăng bất thường, cũng như đã có những vụ tai nạn giao thông chết người thương tâm do xe “khủng long” gây ra.

Nhiều xe "khủng long" lưu thông trên tuyến đường biển.



Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp thị sát, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý

Sáng qua (29/3), làm việc với lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, PV Báo Bảo vệ pháp luật được biết, sau khi báo có bài phản ánh, trực tiếp Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã cùng với Thượng tá Phan Hồng Thái – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đi thị sát, kiểm tra trên tuyến đường này.

Quá trình thị sát cũng như ghi nhận thực trạng Báo Bảo vệ pháp luật đã nêu, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp, tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này, chú trọng kiểm tra về tải trọng, tốc độ của phương tiện, cũng như nồng độ cồn các lái xe.

Lực lượng CGST địa phương đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý.



Thượng tá Lê Ngọc Sáng – Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ghi nhận thực tế như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, thời gian gần đây nhiều xe tải, container khi qua địa phận Hà Tĩnh, lưu thông trên tuyến QL1A, khi đến các tuyến đường nhánh như đầu TP Hà Tĩnh, nhất là cuối đường tránh Hà Tĩnh, đã theo đường 15B xuống qua huyện lỵ Lộc Hà, vào đường ven biển (đường 22/12), đi qua cầu Cửa Hội (không mất phí) để đi cảng Cửa Lò hoặc ra Bắc.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các tổ, đội tuần tra kiểm soát tăng cường làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát về tải trọng, tốc độ các phương tiện trên tuyến quốc lộ, chú trọng phối hợp với địa phương, các lực lượng khác như các tổ đặc biệt (238, 256) làm nhiệm vụ, nhằm đảm bảo tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường, nhất là tuyến đường ven biển” – Thượng tá Lê Ngọc Sáng cho biết.

Thượng tá Lê Ngọc Sáng xem những hình ảnh xe "khủng long" nhộn nhịp trên tuyến đường ven biển.



Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay lực lượng của Phòng làm nhiệm vụ trên tuyến đường này là lực lượng tham gia vào các tổ công tác đặc biệt như 238, 256, có nhiệm vụ kiểm tra người, phương tiện về tốc độ, nồng độ cồn, cũng như các vi phạm về trật tự, an toàn xã hội. Đối với cân trọng tải trên tuyến đường này, vẫn là nhiệm vụ của CSGT các địa phương.

Cũng theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, trên tuyến đường này, chưa có các camera phạt nguội về tốc độ, việc đo tốc độ phân cấp cho CSGT cấp huyện. Đối với các phương tiện BKS trong nước, việc kiểm tra, xử lý về quá tải cầu đường, quá tải theo thiết kế (kiểm định), quá khổ… đã có quy định cụ thể, riêng các phương tiện BKS nước ngoài (Lào), hiện vẫn còn bất cập vì quy định tải trọng không như Việt Nam.

CSGT tiến hành cân trọng tải 1 xe đầu kéo.



“Thời gian tới, đơn vị sẽ khảo sát, ghi nhận thực tế và đề xuất với lãnh đạo Công an tỉnh để có phương cách tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường này, vì tuyến đường ven biển này đẹp, dài, đang thu hút một lượng lớn phương tiện vận tải khủng lưu thông. Cũng là cung đường ngắn xuống cảng Cửa Lò. Đơn vị cũng sẽ đề xuất với Cục CSGT có chế tài xử lý, nhất là những phương tiện vận tải từ Lào vào Việt Nam quá khổ, quá tải đường bộ theo tiêu chuẩn Việt Nam” – Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

CSGT địa phương đồng loạt ra quân

Ghi nhận thực tế của Báo Bảo vệ pháp luật, cung đường ven biển mà xe “khủng long” đi nhiều nhất để “né” trạm, là từ huyện Lộc Hà qua huyện Nghi Xuân, từ đây qua cầu Cửa Hội không thu phí để vào địa phận Nghệ An.

Đây được xem là “cung đường vàng” gần đây thu hút một lượng lớn phương tiện có tải trọng lớn như xe đầu kéo, container, xe tải kéo theo rơ – móc… vì mặt đường đẹp, thưa vắng CSGT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, không có camera giám sát tốc độ, qua cầu Cửa Hội không mất phí.

... CGST chuẩn bị máy, cân tải trọng xe container.



Sau khi Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh, Công an các địa phương đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường quân số, đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, chú trọng đo tốc độ, cân tải trọng xe, kiểm tra nồng độ cồn của lái xe.

Thiếu tá Hoàng Trần Nam Thắng – Phó Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, ghi nhận thực trạng báo Bảo vệ pháp luật đã nêu, cũng như nhận chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT tăng cường quân số tuần tra kiểm soát, đồng loạt ra quân làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, nhất là lập tổ kiểm tra tải trọng, tốc độ, nồng độ cồn các phương tiện, chú trọng các phương tiện vận tải cỡ lớn lưu thông vào cung đường ven biển.

Thiếu tá Hoàng Trần Nam Thắng trực chiến ca đêm cùng chiến sỹ.



“Chúng tôi chỉ đạo anh em làm nhiệm vụ 100% quân số, với các tổ các ca làm hết các khung giờ trong ngày, chú trọng làm nhiệm vụ vào ban đêm, đảm bảo các phương tiện quá tải, quá khổ, quá tốc độ sẽ bị xử phạt nghiêm khi lưu thông trên các tuyến đường qua địa bàn huyện” – Thiếu tá Hoàng Trần Nam Thắng cho biết.

Ghi nhận của PV Báo Bảo vệ pháp luật, trong ngày và đêm 28/3, lực lượng CSGT Công an huyện Lộc Hà đã tích cực làm nhiệm vụ, phối hợp với tổ đặc biệt tập trung làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra kiểm soát các phương tiện lưu thông ngược xuôi qua tuyến đường chính của huyện.

Qua kiểm tra, CGST Công an huyện Lộc Hà đã phát hiện xe quá tải.



Đã có những phương tiện quá tải bị phát hiện qua cân trọng tải, nhiều lái xe vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn bị lập biên bản trong những ngày này. Đây là tín hiệu tích cực, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên “cung đường vàng”.

“Chúng tôi cũng đã liên hệ với Phòng CSGT để mượn thêm máy đo tốc độ, cũng như cân trọng tải, đảm bảo làm tốt nhiệm vụ cả ngày, cả đêm, không để xe vi phạm “lọt lưới” – Thiếu tá Hoàng Trần Nam Thắng cho biết.

Trời đêm đổ mưa, CSGT vẫn làm nhiệm vụ.



Về phía huyện Nghi Xuân, lực lượng Công an cũng đã nhận chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. CSGT nơi đây cũng đã tăng cường làm nhiệm vụ, đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát trên tuyến đường.

Trung tá Nguyễn Anh Dũng – Đội phó Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân cho biết, hiện đơn vị đang tham mưu lãnh đạo để xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Anh Dũng cũng nêu lên bất cập trong việc kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện BKS Lào, bởi quy định của Việt Nam là cân trọng tải dựa vào kiểm định, nhưng xe Lào không có kiểm định. Cần thiết phải nghiên cứu xử lý những xe tải BKS Lào về quá tải cầu đường (nếu có).

Trung tá Nguyễn Anh Dũng trao đổi với PV.



Và một bất cập nữa mà CSGT nơi đây đang gặp phải, là cân tải trọng của đơn vị đã hỏng 4 năm nay, đã nhiều lần đề xuất được cấp kinh phí để mua những chưa được.

“Hiện đơn vị chỉ làm được vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, riêng tải trọng chưa làm được do cân bị hỏng” – Trung tá Nguyễn Anh Dũng cho biết.

Tác giả: Bùi Tiến - Trần Đức

Nguồn tin: baovephapluat.vn