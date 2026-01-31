Bảo đảm an ninh, an toàn cho Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026 tại Hà Tĩnh

Tổ áp chế thiết bị bay không người lái của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm an ninh, an toàn cho chương trình. Ảnh: Viết Lam

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị cho chương trình. Trong đó, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động diễn ra trong chương trình được đặt lên hàng đầu. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành kế hoạch tổng thể về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh. Các phương án được xây dựng cụ thể, chi tiết, sát với tình hình thực tế địa bàn, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng bộ phận, bảo đảm không để xảy ra sơ hở, bị động, bất ngờ.

Không chỉ tập trung vào khu vực trung tâm diễn ra các hoạt động chính của chương trình, công tác bảo đảm an ninh, an toàn còn được triển khai trên toàn tuyến biên giới, trọng tâm là địa bàn xã Hương Xuân và các khu vực lân cận. Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với Công an, Quân sự, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh xác định rõ vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho chương trình. Quân số, trang thiết bị từ cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn Biên phòng đã được tăng cường lên địa bàn xã Hương Xuân để thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở kế hoạch chung, các đơn vị, đồn Biên phòng đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ cụ thể, bố trí lực lượng hợp lý tại các khu vực trọng điểm, các tuyến đường ra vào khu vực tổ chức sự kiện và những nơi tập trung đông người.

Tại khu vực trung tâm xã Hương Xuân - nơi diễn ra các hoạt động chính của chương trình, các vòng bảo vệ được thiết lập chặt chẽ, bảo đảm kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra vào. Các tổ, chốt trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên tuần tra, canh gác, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, không để xảy ra "điểm nóng" hay tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, tại các vị trí xung yếu đều được bố trí các đơn vị chuyên trách có nhiệm vụ áp chế thiết bị bay không người lái, phòng không túc trực. Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các tuyến đường dẫn vào xã Hương Xuân, đặc biệt là những trục đường chính phục vụ chương trình, được tổ chức phân luồng từ sớm, có lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu, các phương tiện và nhân dân tham gia chương trình. Các phương án phòng, chống ùn tắc giao thông được xây dựng chi tiết, phù hợp với đặc điểm địa hình miền núi, biên giới.

... Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh triển khai lực lượng quân y phun khử khuẩn xử lý môi trường tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong chương trình. Ảnh: Viết Lam

Công tác phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn cũng được quan tâm. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các khu vực tổ chức sự kiện, nơi tập kết trang thiết bị, quà tặng, sân khấu, hệ thống điện, âm thanh... nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn. Phương tiện, lực lượng sẵn sàng ứng cứu được bố trí hợp lý, bảo đảm xử lý nhanh chóng, hiệu quả, nếu có tình huống xảy ra. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh được chú trọng. Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lực lượng cùng trang thiết bị phun khử trùng, khử khuẩn.

Một điểm nhấn trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho chương trình năm nay là sự gắn kết chặt chẽ giữa các biện pháp nghiệp vụ với công tác dân vận, tuyên truyền, vận động quần chúng. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của chương trình, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng đã tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng vận động bà con không tụ tập đông người ngoài khu vực quy định, không sử dụng pháo nổ, không mang theo các vật dụng nguy hiểm khi tham gia chương trình. Chính sự đồng thuận, chung tay của nhân dân đã góp phần tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm cho ngày hội lớn diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn tuyệt đối.

Tác giả: Anh Sơn

Nguồn tin: Báo Biên Phòng