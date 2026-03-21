Đời tư kín tiếng của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền vừa bị bắt

Ngày 20-3, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền vừa bị Công an TPHCM thi hành lệnh bắt để tạm giam

Doanh nghiệp này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4-2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng, mở rộng quy mô hoạt động.

Theo giới thiệu trên website chính thức, GIS định vị là đơn vị đầu tư và phát triển bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng hàng đầu tại Phú Quốc, còn được mệnh danh là "thiên đường Đảo Ngọc".

Chia sẻ trên truyền thông, bà Nguyễn Ngọc Tiền cho biết mình là một trong những nhà đầu tư tiên phong tại Phú Quốc, tham gia phát triển các khu biệt thự, nghỉ dưỡng và nhà phố thương mại cao cấp từ giai đoạn thị trường còn sơ khai.

Công an đọc lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền

Bà Tiền cho rằng, trong bối cảnh kinh doanh nhiều biến động, người đứng đầu doanh nghiệp cần có bản lĩnh, chiến lược phù hợp và sự linh hoạt để đưa doanh nghiệp phát triển bền vững. "Thương trường như chiến trường, người dẫn đầu phải dám đứng mũi chịu sào", bà Tiền từng nhấn mạnh.

...

Bên cạnh hoạt động điều hành doanh nghiệp, bà Nguyễn Ngọc Tiền còn được biết đến là cổ đông lớn của một công ty xây dựng có trụ sở tại Kiên Giang.

Nói về con đường kinh doanh, nữ doanh nhân cho biết bản thân sinh ra trong gia đình buôn bán nên sớm hình thành tư duy kinh doanh. Bà khẳng định lựa chọn theo đuổi sự nghiệp thay vì lùi về "hậu trường" với vai trò truyền thống.

Theo bà Tiền, "ham tiền" là động lực tích cực để mỗi người nỗ lực phát triển bản thân và đạt được các mục tiêu trong cuộc sống, từ việc chăm lo gia đình đến theo đuổi những ước mơ cá nhân.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền kết hôn với diễn viên Quý Bình vào cuối năm 2020. Lễ cưới của hai người được tổ chức khá ấm cúng và thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Cả hai có một con chung. Quý Bình là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt, còn bà Tiền là nữ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Diễn viên Quý Bình qua đời trưa 6-3-2025, hưởng dương 42 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh nặng. Sự ra đi của anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương vì anh là nghệ sĩ đa tài, từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC và ca hát.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động