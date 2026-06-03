Gã si tình sát hại 'người trong mộng' khi bị cự tuyệt lời tỏ tình

Nguyễn Ngọc Hưng, 42 tuổi, trú Hải Phòng, vừa bị VKSND Hà Nội truy tố 2 tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hưng ly hôn năm 2020, quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Huyền, 34 tuổi, chủ quán cà phê tại Hà Đông, Hà Nội vào tháng 3/2024. Hưng từ Hải Phòng đến quán của chị Huyền chơi cuối tuần. Khi không được chấp nhận tình cảm, Hưng nảy sinh ý định sát hại.

VKS cáo buộc, ngày 15/12/2025, Hưng giấu trong balo rồi đi xe khách về Hà Nội tìm gặp chị Huyền. Trưa hôm sau, Hưng đến quán, tiếp tục bày tỏ tình cảm và lại bị cự tuyệt.

Hưng khi này nhờ chị Huyền chở ra bến xe về nhà với mục đích tìm chỗ vắng để ra tay. Trên đường đi, Hưng nhiều lần thay đổi địa điểm với lý do ôtô đón đang di chuyển. Cuối cùng, Hưng dừng xe tại đoạn đường trong khu đô thị Văn Quán, Hà Đông và rút dao bầu giấu sau lưng.

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Khi chị Huyền đang ngồi trên xe máy chuẩn bị rời đi, Hưng áp sát, tấn công từ phía sau. Khi có người đi đường phát hiện sự việc, Hưng bỏ đi. Chị Huyền được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị trong 4 tuần, thương tích 64%.

Sau khi gây án, Hưng thuê taxi về thành phố Hải Phòng. Thấy khách có biểu hiện bất thường, tài xế đưa Hưng vào bệnh viện ở Hải Phòng. Tại đây, Hưng bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Hai con dao nghi phạm sử dụng đều là dao sắc, nhọn, thuộc Phụ lục 5, danh mục dao có tính sát thương cao ban hành theo Thông tư 75/2024 của Bộ trưởng Công an. Do đó ngoài tội Giết người, Hưng còn bị truy tố thêm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nạn nhân có bản kê chi phí cứu chữa, điều trị phục hồi sức khỏe và yêu cầu bồi thường, tổng cộng 1,56 tỷ đồng. Hiện, Hưng chưa bồi thường.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: Báo VnExpress