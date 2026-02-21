Điều tra vụ xe ôtô đẩy xe máy kéo dài, 1 người tử vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 20/2 trên địa bàn phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm trên, nhiều người phát hiện xe ôtô biển số 86C-170.68 đẩy xe máy biển số 86L1-1215 phía trước, hướng từ ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết. Xe máy bị đẩy ma sát dưới mặt đường tạo ra tia lửa.

Xe máy bị ôtô đẩy xa khoảng 1 km.



Qua kiểm tra, tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành có một nạn nhân nằm bất động. Người này được xác định là ông L.V.C (SN 1970, ngụ phường Phan Thiết) là người đi trên xe máy bị đẩy dưới mặt đường. Nạn nhân được xe cứu thương đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

...

Từ hiện trường phát hiện người đàn ông nằm trên đường đến điểm xe ôtô đẩy xe máy dừng lại khoảng 1km. Khi xe ôtô đẩy xe máy, một số người dân đã quay lại clip và đăng lên mạng xã hội. Nhiều người rất bức xúc trước hành vi của tài xế xe ôtô.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ.



Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn