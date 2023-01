Điều tra vụ vụ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại chân cầu Hà Nha

Ngày 7/1, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã giao cho Công an huyện Đại Lộc xác minh, điều tra và sớm có kết quả để báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh vụ việc bé gái sơ sinh tử vong vì bị bỏ rơi dưới chân cầu Hà Nha (xã Đại Hồng – Đại Lộc – Quảng Nam).

Bé gái bị bỏ rơi đang trong quá trình phân hủy nặng

...

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Đại Hồng (H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), khoảng 18h30 ngày 6/1, trong khi đi bắt dơi dưới chân cầu Hà Nha, hai người đàn ông phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh đang trong quá trình phân hủy nặng tại khu vực cầu Hà Nha, nên trình báo cơ quan chức năng.

“Thi thể bé gái nặng khoảng 3 kg. Bé gái có thể bị bỏ rơi từ 4-5 ngày, vì thi thể đang trong quá trình phân hủy. Cơ quan chức năng đặt nghi vấn sau khi sinh ra cháu bị bỏ rơi. Hiện vụ việc đang được Công an H.Đại Lộc thụ lý, điều tra”, ông Dũng nói.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: congly.vn