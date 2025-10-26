Điều tra vụ án mạng xảy ra giữa cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, khoảng 21h ngày 25/10, người dân phát hiện 2 nam thanh niên bị đâm giữa cầu Dục Thanh. Cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước để cấp cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân M.T (16 tuổi) đã tử vong. Người còn lại là C.C (22 tuổi) - anh ruột của T bị thương đang được điều trị.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: D.T

Hiện, thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cấp trên. Tại hiện trường, nhiều vết máu còn đọng trên mặt đường và thành cầu.

Ngay trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và truy xét hung thủ gây án.

Nạn nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện An Phước. Ảnh: D.T

Theo người thân, gia đình 2 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ sinh sống. Họ mưu sinh bằng nghề làm bánh chiên bán dạo.

